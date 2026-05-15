Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

В Києві 14 травня відбулися українсько-турецькі політичні консультації під головуванням заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка та заступниці міністра закордонних справ Турецької Республіки Берріс Екінджі.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Міщенко висловив вдячність турецькій стороні за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також активну роль Туреччини у підтриманні регіональної стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні. Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Особливу увагу приділили політичному діалогу між Україною та Туреччиною, реалізації домовленостей на найвищому та високому рівнях, а також подальшій активізації інституційних механізмів двостороннього співробітництва.

Під час консультацій співрозмовники окремо зосередилися на питаннях безпеки й оборонної взаємодії. У цьому контексті сторони обговорили перспективи розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері, зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні та координацію зусиль задля забезпечення свободи судноплавства і продовольчої безпеки.

"Окрему увагу дипломати приділили питанням торговельно-економічного співробітництва. Сторони позитивно відзначили динаміку двосторонньої торгівлі та підтвердили зацікавленість у подальшому розширенні економічної взаємодії. Співрозмовники також обговорили перспективи співпраці у сфері енергетики, а також участь турецької сторони у проєктах з відбудови та відновлення України", – йдеться у повідомленні.

Сторони обмінялися думками щодо взаємодії в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, а також щодо взаємної підтримки кандидатур у багатосторонніх форматах.

Міщенко поінформував турецьку сторону про актуальну безпекову ситуацію та зусилля України, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру відповідно до принципів Статуту ООН та міжнародного права.

У контексті регіональних питань співрозмовники обговорили функціонування ініціатив, спрямованих на підтримку України, зокрема Коаліції охочих, а також актуальну ситуацію у Чорноморському регіоні та питання регіональної безпеки. Сторони також обмінялися думками щодо взаємодії з ключовими партнерами у контексті підтримки безпеки та стабільності у регіоні.

Окрему увагу приділили питанням консульської взаємодії. Міщенко висловив вдячність за надання прихистку тисячам громадян України, які були змушені залишити Батьківщину внаслідок російської агресії, а також за організацію відпочинку в прибережних районах Туреччини для дітей із родин українських військовослужбовців та прифронтових регіонів України.

"За результатами консультацій сторони підтвердили готовність до подальшого поглиблення українсько-турецького стратегічного партнерства та підтримання активного політичного діалогу між зовнішньополітичними відомствами двох держав", – йдеться у повідомленні.