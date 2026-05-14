Посол Ізраїлю: Україна багато в чому повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років незалежності

Україна під час російської агресії значною мірою повторює шлях, який Ізраїль пройшов за 78 років свого існування, заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час урочистого заходу з нагоди Дня незалежності Ізраїлю.

"У світі є мало країн, які розуміють одна одну краще, ніж Ізраїль та Україна. В останні роки сирени повітряної тривоги часто лунають одночасно в Ізраїлі та Україні", - сказав посол, звертаючись до представників української влади, дипломатичного корпусу та партнерів Ізраїлю в Україні.

За його словами, успіхи України у розвитку оборонних технологій "не можуть не вражати".

Дипломат зазначив, що останній рік був непростим для обох країн, зокрема і для двосторонніх відносин. "Відносини між нашими країнами дуже близькі й часто нагадують родинні. Як у будь-якій родині, інколи виникають труднощі, і нам іноді потрібна допомога "сімейного психолога", - сказав він.

Посол наголосив, що у дипломатії, як і в медицині, важливим є принцип "не нашкодь". За його словами, протягом майже п’яти років роботи в Україні він намагався не відходити від цього принципу.

У своєму виступі дипломат також згадав Голду Меїр, яка народилася в Києві, та навів одну з її відомих фраз: "Песимізм - це розкіш, яку євреї ніколи не можуть собі дозволити".

"Сьогодні це однаково стосується і ізраїльтян, і українців. Я захоплююся стійкістю наших народів, їхньою здатністю зберігати оптимізм попри все", - зазначив посол.

Він висловив упевненість, що, попри війни та терор, Ізраїль і Україна залишаться вільними та незалежними.

Дипломат також повідомив, що найближчим часом завершує свою каденцію в Україні. "Сказати, що ця каденція була особливою, - це нічого не сказати. І водночас я шкодую лише про одне: що до завершення моєї роботи в Україні не настав мир. Я звертаюся до тих, від кого це залежить: у вас ще є три місяці. Саме час активізувати ці зусилля", - сказав він.

Посол подякував співробітникам посольства Ізраїлю в Україні за роботу із збереження та розвитку ізраїльсько-українських відносин, а також партнерам і організаціям, які підтримують співпрацю між двома країнами, зокрема Натіву, Керен Каємет ле-Ісраель, Керен га-Єсод, Керен га-Єдідут, Джойнту і Сохнуту.

Він також висловив подяку учасникам організації урочистого вечора, зокрема почесним консулам Олегу Вишнякову і Андрію Рикоті, почесному консулу України в Ізраїлі Оферу Кержнеру, президенту Benish Group Хаїму Бенешу, президентці корпорації "Українські мінеральні води" Ганні Котляревській та банку МТБ.

Ізраїль відзначає День незалежності як головне державне свято країни. У 2026 році Ізраїль відзначає 78-му річницю проголошення незалежності.

Дипломатичні відносини між Україною та Державою Ізраїль були встановлені 26 грудня 1991 року, невдовзі після проголошення незалежності України. Посольство України в Тель-Авіві розпочало роботу в жовтні 1992 року, а Посольство Ізраїлю в Києві було відкрито в 1993 році. Відтоді країни розвивають політичний діалог, гуманітарне, культурне та економічне співробітництво, а також підтримують активні зв’язки між українським та ізраїльським суспільствами.