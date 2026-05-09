Інтерфакс-Україна
Дипломатія
15:19 09.05.2026

Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

2 хв читати
Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів
Фото: https://www.facebook.com/andon.sapundzi/

Дошкільний заклад "Капітошка" в місті Буча Київщини отримав дизельний генератор і сучасну систему резервування енергії в рамках міжнародної допомоги, заявив посол Сербії в Україні Андон Сапунджі на своїй сторінці у фейсбук.

Згідно з інформацією, дитсадок отримав дизельний генератор потужністю 35 кВт, або 44 кВА, а також сучасну систему резервування енергії – інвертор та акумулятори для безперебійної роботи закладу.

У відділі освіти Бучанської міськради повідомили, що до цього часу дитячий садок не мав джерел альтернативного живлення. Встановлена гібридна енергетична система дасть змогу закладу бути енергонезалежним, стабільно працювати та забезпечувати умови для дітей за зовнішніх перебоїв з електропостачанням.

Допомогу передала Мальтійська служба допомоги в рамках програми Суверенного Мальтійського Ордену Warmth for Ukraine. До дитсадка, де вже встановлено обладнання, прибула міжнародна делегація за участю дипломатичних представників і заступників голів місій Суверенного Мальтійського Ордену, Сербії, Чорногорії, Албанії, Азербайджану, Індонезії, Хорватії, Польщі та Північної Македонії.

"На жаль, сучасні війни мають одну спільну характеристику. Вони, насамперед, націлюються на тих, хто найбільше уражений цією війною. І ми повинні цих людей захищати", – сказав посол Суверенного Мальтійського Ордену в Україні Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне.

"Тому я особливо щасливий від того, що завершено проєкт, націлений на потреби дітей. Це на майбутнє для України і для всього світу", – додав він.

Посол Сербії в Україні Андон Сапунджі відзначив значення проєкту для Бучі та її мешканців. "Це місто, його жителі – герої, які вистояли перед жахливими злочинами 2022 року. Ваша мужність, єдність є прикладом для всіх. Відкриття гібридної енергетичної системи в дитячому садочку "Капітошка" – це не лише технічна основа, а й символ турботи про майбутнє. Цей проєкт є результатом спільних зусиль і міжнародної солідарності", – сказав він.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський заявив, що попереду зима, яка може бути складною, як і попередня, тож така підтримка важлива для освітньої сфери громади.

Від імені Київської обласної державної адміністрації виступив Микита Геращенко, який наголосив, що завдяки реалізації таких проєктів більше закладів освіти та соціальної інфраструктури стануть енергоавтономними та енергоефективними.

Теги: #дитсадок #посольство #сербія #буча #капітошка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 08.05.2026
Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати, погрози Росії лише підтверджують: цілі й тактика Кремля не змінилися – прем'єр

Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати, погрози Росії лише підтверджують: цілі й тактика Кремля не змінилися – прем'єр

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

16:55 06.05.2026
Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

20:29 05.05.2026
Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

17:09 30.04.2026
Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

Правоохоронці передали в суд справу російського військового, який розстріляв і спалив цивільне авто в Бучі

13:18 28.04.2026
Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину в Бучі

04:37 26.04.2026
Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

Посольство України заявило про агресію проти людей з українськими прапорами під час святкувань в Італії

12:11 25.04.2026
У Бучі нетверезий чоловік хаотично стріляв на вулиці, його затримано

У Бучі нетверезий чоловік хаотично стріляв на вулиці, його затримано

ВАЖЛИВЕ

Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

Зеленський призначив 16 послів

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Глава МЗС Великої Британії оголошує про підтримку України на суму понад 600 млн футів стерлінгів - уряд

ОСТАННЄ

МЗС Китаю про запропонований Україною режим тиші: Підтримуємо всі зусилля щодо миру

Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Посол Корнійчук: "Близький Схід та Україна на одному фронті"

Глави МЗС України та Ізраїлю обговорили посилення співпраці між країнами, скоординували подальші контакти на різних рівнях

Сибіга розраховує на участь чилійського бізнесу у відновленні України

Посол Корнійчук: Попри розбіжності, Україна відчуває підтримку Ізраїлю

МЗС провело іфтар для воїнів, іноземних дипломатів та лідерів кримськотатарського народу

Посольство Ізраїлю передало Київській обладміністрації понад 100 систем резервного живлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА