Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

Дошкільний заклад "Капітошка" в місті Буча Київщини отримав дизельний генератор і сучасну систему резервування енергії в рамках міжнародної допомоги, заявив посол Сербії в Україні Андон Сапунджі на своїй сторінці у фейсбук.

Згідно з інформацією, дитсадок отримав дизельний генератор потужністю 35 кВт, або 44 кВА, а також сучасну систему резервування енергії – інвертор та акумулятори для безперебійної роботи закладу.

У відділі освіти Бучанської міськради повідомили, що до цього часу дитячий садок не мав джерел альтернативного живлення. Встановлена гібридна енергетична система дасть змогу закладу бути енергонезалежним, стабільно працювати та забезпечувати умови для дітей за зовнішніх перебоїв з електропостачанням.

Допомогу передала Мальтійська служба допомоги в рамках програми Суверенного Мальтійського Ордену Warmth for Ukraine. До дитсадка, де вже встановлено обладнання, прибула міжнародна делегація за участю дипломатичних представників і заступників голів місій Суверенного Мальтійського Ордену, Сербії, Чорногорії, Албанії, Азербайджану, Індонезії, Хорватії, Польщі та Північної Македонії.

"На жаль, сучасні війни мають одну спільну характеристику. Вони, насамперед, націлюються на тих, хто найбільше уражений цією війною. І ми повинні цих людей захищати", – сказав посол Суверенного Мальтійського Ордену в Україні Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне.

"Тому я особливо щасливий від того, що завершено проєкт, націлений на потреби дітей. Це на майбутнє для України і для всього світу", – додав він.

Посол Сербії в Україні Андон Сапунджі відзначив значення проєкту для Бучі та її мешканців. "Це місто, його жителі – герої, які вистояли перед жахливими злочинами 2022 року. Ваша мужність, єдність є прикладом для всіх. Відкриття гібридної енергетичної системи в дитячому садочку "Капітошка" – це не лише технічна основа, а й символ турботи про майбутнє. Цей проєкт є результатом спільних зусиль і міжнародної солідарності", – сказав він.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський заявив, що попереду зима, яка може бути складною, як і попередня, тож така підтримка важлива для освітньої сфери громади.

Від імені Київської обласної державної адміністрації виступив Микита Геращенко, який наголосив, що завдяки реалізації таких проєктів більше закладів освіти та соціальної інфраструктури стануть енергоавтономними та енергоефективними.