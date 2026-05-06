МЗС Китаю про запропонований Україною режим тиші: Підтримуємо всі зусилля щодо миру

Китай підтримує всі зусилля щодо миру в Україні та сподівається на завершення війни шляхом діалогу та переговорів, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні (так у КНР називають війну РФ проти України – ІФ-У) дуже чітка. Ми підтримуємо всі зусилля щодо миру та сподіваємося, що відповідні сторони продовжуватимуть вирішувати "кризу" шляхом діалогу та переговорів", – сказав він на брифінгу у середу, відповідаючи на питання щодо пропозиції президента України про режим тиші з 6 травня.

Як повідомлялось, Міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Зеленський 6 травня заявив, що станом на середу РФ зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки. Він повідомив, що станом на 10:00 середи було зафіксовано 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів, в тому числі майже 30 штурмових дій та більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.