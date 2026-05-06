Дипломатія
17:24 06.05.2026

МЗС Китаю про запропонований Україною режим тиші: Підтримуємо всі зусилля щодо миру

Китай підтримує всі зусилля щодо миру в Україні та сподівається на завершення війни шляхом діалогу та переговорів, заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні (так у КНР називають війну РФ проти України – ІФ-У) дуже чітка. Ми підтримуємо всі зусилля щодо миру та сподіваємося, що відповідні сторони продовжуватимуть вирішувати "кризу" шляхом діалогу та переговорів", – сказав він на брифінгу у середу, відповідаючи на питання щодо пропозиції президента України про режим тиші з 6 травня.

Як повідомлялось, Міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Зеленський 6 травня заявив, що станом на середу РФ зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки. Він повідомив, що станом на 10:00 середи було зафіксовано 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів, в тому числі майже 30 штурмових дій та більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Теги: #перемиря #режим_тиші #мзс_кнр

13:05 06.05.2026
РФ прикривається розмовами про перемир'я, щоб перезарядити зброю, – Стефанчук

16:48 05.05.2026
Якщо оголошене президентом України припинення вогню буде взаємним, його продовжать – Буданов

12:45 05.05.2026
Президент Євроради вітає ініціативу Зеленського щодо припинення вогню, починаючи з 6 травня

10:15 05.05.2026
Зеленський про нічні удари РФ: Абсолютний цинізм – просити про тишу й бити ракетами

22:39 04.05.2026
Сибіга про перемир'я з РФ: це серйозна пропозиція припинити війну та звернутися до дипломатії

21:50 04.05.2026
Зеленський оголосив про режим тиші, від 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення

21:15 04.05.2026
Керівник ЦПД про перемир'я на 8-9 травня: Путін може завершити війну, "але він ухиляється від цього, і вічно бреше"

20:46 04.05.2026
Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосило перемир'я на 8-9 травня

17:57 01.05.2026
Сибіга про так зване "перемир'я на 9 травня": Маніпуляція і піар-акція

11:03 30.04.2026
Зеленський: Україна прагне довгострокового припинення вогню, а не кілька годин безпеки для параду в Москві

