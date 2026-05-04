13:12 04.05.2026

Сибіга та Ананд обговорили підготовку до зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова МЗС Канади Аніта Ананд в ході зустрічі в Єревані обговорили майбутню зустріч високого рівня щодо повернення українських дітей, яка відбудеться 11 травня в Брюсселі.

"Повернення наших дітей залишається пріоритетом і спільною гуманітарною відповідальністю. Роль і лідерство Канади тут є надзвичайно важливими", – заявив Сибіга, повідомляє пресслужба МЗС.

Він також поінформував Ананд про ситуацію на полі бою, поточні мирні зусилля та подальші кроки України на шляху до вступу в ЄС. Україна залишається зосередженою на зміцненні безпеки, впровадженні реформ і просуванні до повноправного членства в ЄС.

"Вдячний Канаді за постійну турботу та підтримку української громади. Ваша солідарність справді має значення", – резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе зустріч високого рівня у Брюсселі 11 травня. Співведучими зустрічі будуть від імені ЄС Високий представник Кая Каллас та комісар з питань розширення Марта Кос, від імені України – міністр закордонних справ Андрій Сибіга та від імені Канади – міністр закордонних справ Аніта Ананд.

