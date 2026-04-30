На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів координаційну онлайн-нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

"Після виборів в Угорщині спостерігаємо фундаментальну зміну балансів і зменшення блокуючого впливу РФ у Європі. Це відкриває нові можливості для ухвалення стратегічно важливих рішень. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовий пріоритет – головування Кіпру в ЄС. А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі переговорні глави", – заявив він.

Також обговорили питання санкційного тиску на Росію та координацію зусиль по підготовці 21 санкційного пакету ЄС проти агресора, а також заборони на в’їзду для росіян – учасників агресії проти України та членів їхніх сімей – як до ЄС, так і до держав G7.

"Кожен росіянин, який підписує контракт, має знати, що водночас накладає на себе та своїх рідних заборону на в’їзд до значної частини світу. Це матиме відчутний психологічний ефект. Україна готова надавати всі необхідні дані та списки", – зазначив міністр.

Також обговорили важливість забезпечення нових внесків у PURL, ретельного виконання попередніх домовленостей, залучення коаліції партнерів для протидії балістичним загрозам, додаткових інвестицій для масштабування українського ОПК, подальшої розбудови мережі дронових і безпекових партнерств, реалізації ініціативи drone deal, розвитку спільного виробництва та інших пріоритетів.

"Україна сьогодні є надійним і сильним безпековим партнером, і ця сила має бути конвертована у переваги для наших громадян, економіки та національних інтересів", – заявив глава українського дипломатичного відомства.

Учасники наради скоординували підготовку до ключових міжнародних подій і переговорів у другому кварталі.

"Наша держава перебуває у стані війни, тож жодні заходи не можуть бути протокольними. Усі вони мають приносити конкретні рішення та кроки для посилення позицій України і збільшення тиску на агресора з метою примусу Росії до припинення війни", – наголосив міністр.

Сибіга подякував українським послам за наполегливу роботу та відчутні результати для нашої держави, її перемоги й відновлення справедливого і сталого миру.