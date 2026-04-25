18:16 25.04.2026

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Під час урядового візиту Азербайджан надав Україні п’ять пасажирських автобусів у якості гуманітарної допомоги для потреб громад, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"З 2022 року Азербайджан неодноразово робив свій внесок у підтримку українського народу. Зокрема, він надав гуманітарну допомогу на суму понад $45 млн, включаючи потужні генератори, трансформатори та критично важливе обладнання, яке допомагає підтримувати роботу нашої енергетичної системи в умовах постійних атак", – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що країна також надає підтримку українським дітям.

"Понад 500 українських дітей взяли участь у реабілітаційних програмах на території Азербайджану – це особливо цінно в умовах війни. Ми глибоко цінуємо цю солідарність, адже вона допомагає Україні стояти на ногах і рухатися вперед", – зазначив Сибіга.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 25.04.2026
Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

Зеленський: Нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна

17:18 25.04.2026
Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

Сибіга обговорив з азербайджанським колегою співпрацю в енергетиці, гумдопомогу, економіку та реабілітацію українських дітей

13:42 25.04.2026
Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

Азербайджан і Україна мають прекрасні можливості для спільного виробництва продукції ВПК – Алієв

12:55 25.04.2026
Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

Україна готова до проведення наступного раунду мирних перемовин в Азербайджані – зустріч Зеленського та Алієва

12:47 25.04.2026
Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

11:44 25.04.2026
Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

Зеленський повідомив про три напрямки роботи у безпековій сфері: Близький Схід, ЄС і Азербайджан

18:01 24.04.2026
В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

В ЄС не коментують "асоційоване членство" для України, зазначивши, що це процес, заснований на заслугах та реформах

22:23 22.04.2026
Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

14:39 21.04.2026
Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

Держпродспоживслужба працює над відкриттям ринку Алжиру для української курятини, яловичини та молочних продуктів

18:34 20.04.2026
Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

ВАЖЛИВЕ

Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

Зеленський призначив 16 послів

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Глава МЗС Великої Британії оголошує про підтримку України на суму понад 600 млн футів стерлінгів - уряд

ОСТАННЄ

Посол Корнійчук: "Близький Схід та Україна на одному фронті"

Глави МЗС України та Ізраїлю обговорили посилення співпраці між країнами, скоординували подальші контакти на різних рівнях

Сибіга розраховує на участь чилійського бізнесу у відновленні України

Посол Корнійчук: Попри розбіжності, Україна відчуває підтримку Ізраїлю

МЗС провело іфтар для воїнів, іноземних дипломатів та лідерів кримськотатарського народу

Посольство Ізраїлю передало Київській обладміністрації понад 100 систем резервного живлення

Прем’єр Індії Моді закликав міжнародну спільноту формувати "людиноцентричне" майбутнє ШІ

Посол Корнійчук: Я не вірю в мирну угоду, але я вірю у можливість досягнення домовленості щодо припинення вогню

Ізраїль передасть громадам Київської області 117 мобільних генераторів

Італія передала Україні 10 генераторів на колесах по 150 кВА кожен – посольство

