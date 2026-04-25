Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Під час урядового візиту Азербайджан надав Україні п’ять пасажирських автобусів у якості гуманітарної допомоги для потреб громад, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"З 2022 року Азербайджан неодноразово робив свій внесок у підтримку українського народу. Зокрема, він надав гуманітарну допомогу на суму понад $45 млн, включаючи потужні генератори, трансформатори та критично важливе обладнання, яке допомагає підтримувати роботу нашої енергетичної системи в умовах постійних атак", – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що країна також надає підтримку українським дітям.

"Понад 500 українських дітей взяли участь у реабілітаційних програмах на території Азербайджану – це особливо цінно в умовах війни. Ми глибоко цінуємо цю солідарність, адже вона допомагає Україні стояти на ногах і рухатися вперед", – зазначив Сибіга.