Дипломатія
20:31 06.02.2026

Україна закликає Ізраїль приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, - посол Корнійчук

Державі Ізраїль слід офіційно приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, беручи до уваги підтримку Ізраїлем резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Повернення українських дітей», ухваленої у грудні 2025 року. Такий заклик вкотре озвучив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ході зустрічі з заступником генерального директора — керівником Бюро з питань Євразії та Західних Балкан МЗС Держави Ізраїль Ювалем Фуксом, а також з керівницею Бюро з питань міжнародних організацій та ООН МЗС Держави Ізраїль Хадас Мейтцад.

"Під час зустрічі сторони обговорили повний спектр питань українсько-ізраїльських відносин в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України та складної безпекової ситуації на Близькому Сході, а також актуальні питання двостороннього та міжнародного порядку денного", - повідомляється на сторінці Посольства у Фейсбук.

За даними Посольства, Ізраїльська сторона "високо оцінила" рішення президента України Володимира Зеленського щодо визнання Корпусу вартових Ісламської революції Ірану терористичною організацією.

"Також було узгоджено основні модальності започаткування найближчим часом Українсько-ізраїльського стратегічного діалогу з безпекових питань, домовлено про проведення політичних консультацій між департаментами міжнародних організацій МЗС України та Держави Ізраїль з метою подальшої координації позицій в міжнародних організаціях, а також про організацію низки двосторонніх контактів на високому рівні з актуальних питань міжнародного порядку денного", - зазначається у повідомленні.

Водночас у повідомленні наголошується: "Українська сторона вкотре звернулася із закликом до Ізраїлю офіційно приєднатися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, беручи до уваги підтримку Ізраїлем резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Повернення українських дітей", ухваленої у грудні 2025 року».

За підсумками зустрічі сторони підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-ізраїльських відносин та підтримання регулярного політичного діалогу.

"Ізраїльська сторона також надала запевнення щодо активізації зусиль з надання допомоги Україні, зокрема в енергетичній сфері", - підсумували у Посольстві.

