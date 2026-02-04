З Азербайджану до України прямує чергова партія енергообладнання - посол

З Азербайджану до України вирушив черговий вантаж з енергообладнанням, наданим організаціями, підприємствами та небайдужими громадянами Азербайджанської Республіки в межах ініціативи Міністерства закордонних справ України "Тепло для України" (#WarmthforUkraine), започаткованої міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це повідомив посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв.

За його словами, допомога спрямована насамперед на підтримку Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також низки постраждалих громад. Вантаж включає:

17 генераторів різної потужності, 4 портативні системи живлення, 3 теплові гармати. "Це не просто техніка — це тепло, світло й можливість працювати, відновлюватися та підтримувати один одного в умовах щоденних російських терористичних обстрілів енергетичної інфраструктури", — наголосив посол.

Гусєв висловив щиру вдячність Азербайджану, його вищому керівництву, підприємствам, організаціям та всьому азербайджанському народу за послідовну та конкретну підтримку України в складний час.

"Така допомога є надзвичайно цінною. Вона ще раз підтверджує дружбу наших народів та міцність українсько-азербайджанського стратегічного партнерства", — підкреслив дипломат.

МЗС України продовжує роботу зі залучення подібної допомоги та вже координує з партнерами наступну партію необхідного енергообладнання.

"Разом — тепліше. Разом — сильніші", — резюмував Гусєв.