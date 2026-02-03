Дипломатична служба Литви зібрала кошти на доставку щонайменше 28 генераторів в Україну

Дипломатична служба Литви повідомила про збір EUR14 тис. на енергетичну підтримку України в умовах російських атак на критичну інфраструктуру, заявили у литовському Міністерстві закордонних справ.

"Дипломатична служба Литви надсилає світло та тепло в Україну. Ми зібрали майже 14 000 євро, щоб доставити щонайменше 28 генераторів в Україну на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Україна не сама у своїй боротьбі за свободу та майбутнє Європи", - йдеться у повідомленні МЗС Литви в Х.

Ця ініціатива є частиною ширшої підтримки Литви Україні в енергетичній сфері. Раніше литовська сторона вже оголосила про передачу понад 90 генераторів вартістю понад EUR2 млн, а також про завершення логістичної операції з переміщення цілої теплової електростанції з Литви до України в межах механізму цивільного захисту ЄС.