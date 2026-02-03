Інтерфакс-Україна
Дипломатія
15:39 03.02.2026

З Азербайджану до України прямує чергова партія енергообладнання - посол

1 хв читати
З Азербайджану до України прямує чергова партія енергообладнання - посол
Фото: https://www.facebook.com/Husyev

З Азербайджану до України вирушив черговий вантаж з енергообладнанням, наданим організаціями, підприємствами та небайдужими громадянами Азербайджанської Республіки в межах ініціативи Міністерства закордонних справ України "Тепло для України" (#WarmthforUkraine), започаткованої міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це повідомив посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв.

За його словами, допомога спрямована насамперед на підтримку Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також низки постраждалих громад. Вантаж включає:

17 генераторів різної потужності, 4 портативні системи живлення, 3 теплові гармати. "Це не просто техніка — це тепло, світло й можливість працювати, відновлюватися та підтримувати один одного в умовах щоденних російських терористичних обстрілів енергетичної інфраструктури", — наголосив посол.

Гусєв висловив щиру вдячність Азербайджану, його вищому керівництву, підприємствам, організаціям та всьому азербайджанському народу за послідовну та конкретну підтримку України в складний час.

"Така допомога є надзвичайно цінною. Вона ще раз підтверджує дружбу наших народів та міцність українсько-азербайджанського стратегічного партнерства", — підкреслив дипломат.

МЗС України продовжує роботу зі залучення подібної допомоги та вже координує з партнерами наступну партію необхідного енергообладнання.

"Разом — тепліше. Разом — сильніші", — резюмував Гусєв.

Теги: #азербайджан #україна #енергообладнання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 03.02.2026
Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

11:14 02.02.2026
"Київстар" інвестував в енергообладнання з 2022р понад 3,5 млрд грн, може ще подвоїти число генераторів – CEO

"Київстар" інвестував в енергообладнання з 2022р понад 3,5 млрд грн, може ще подвоїти число генераторів – CEO

20:37 30.01.2026
Трамп: переговори РФ і України можуть приносити результати і без участі Віткоффа та Кушнера

Трамп: переговори РФ і України можуть приносити результати і без участі Віткоффа та Кушнера

11:34 30.01.2026
Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

13:43 29.01.2026
США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

13:25 29.01.2026
Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

Україна та ОАЕ обговорили розвиток програми Food from Ukraine та розвиток агрохабів

15:50 28.01.2026
У Данії готують масштабний перформанс про Україну

У Данії готують масштабний перформанс про Україну

10:02 27.01.2026
Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

10:50 26.01.2026
Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

Редакторка Guardian Шарлотта Гіґґінс написала книгу про життя і опір в Україні під час війни

18:05 25.01.2026
Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

ВАЖЛИВЕ

Україна підтримує будь-які дипломатичні зусилля, це єдиний шлях вперед - Зеленський

Зеленський призначив 16 послів

Партія 18 гаубиць "Богдана" коштом Данії вже в ЗСУ, потенціал таких замовлень $10-12 млрд на рік - Поульсен

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Глава МЗС Великої Британії оголошує про підтримку України на суму понад 600 млн футів стерлінгів - уряд

ОСТАННЄ

Дипломатична служба Литви зібрала кошти на доставку щонайменше 28 генераторів в Україну

Трагічні історії можуть повертатися, якщо закривати очі на нинішні злочини, - посол Корнійчук

Голова МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

Нова панівна коаліція Нідерландів має намір з 2027 року виділяти Україні щорічно EUR3,4 млрд

Журналіст Муждабаєв наголосив на критичній потребі в ефективній протидії пропаганді рф

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві - посольство

Сибіга обговорив із міністром закордонних справ Ізраїлю дипломатичний трек та ситуацію в Ірані

Індія підтвердила підтримку справедливого миру в Україні на прийомі з нагоди Дня Республіки - посол

Консул України у Хайфі Зернопольський вступив у повноваження

Зеленський призначив посла України в Грузії після 4-річної перерви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА