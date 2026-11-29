Друга петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення виконавця Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) почесного звання "Заслужений артист України" майже набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті президента, петицію було подано 28 серпня і станом на 29 листопада вона набрала лише 20,5 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Громадянин Потапенко регулярно висловлює публічну зневагу до української мови та культури, пропонуючи, як альтернативу, російську мову і пропагуючи поширення російської мови в Україні за рахунок зменшення використання української мови", – йшлося у петиції.

На думку автора петиції, така діяльність, спрямована на зменшення ролі української культури і мови, несумісна зі званням "Заслуженого артиста України".

У зв'язку з цим, він просить президента розглянути можливість позбавити Потапенка даного звання.

Згідно з законом "Про державні нагороди України", позбавлення таких нагород може бути здійснено: за обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також ряд інших кримінальних правопорушеннь; за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом президента України, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державної нагороди України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський присвоїв Олексію Потапенко звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.

У вересні 2025 року Потапенко заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах. До цього він заявляв, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких. У вересні 2026 року він заявляв, що виїжджав з України від початку повномасштабного вторгнення РФ багато разів під приводом благодійної роботи за дозволами, які видавали різноманітні міністерства та компанії.

В свою чергу, у Мінкультури повідомляли, що тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапенку у 2022 році, після березня 2025 року таких звернень не було.

На початку вересня 2026 року петиція на сайті президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення Потапенка почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь Зеленський перенаправив петицію прем'єр-міністру Сергію Корецькому і т.в.о. голови Служби безпеки України Олександру Покладу для подальшого розгляду. На даний момент інших рішень з цього приводу не приймалося.

В свою чергу, сам виконавець, прокоментував дану петицію зазначивши, що: "якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру – я готовий. Добровільно віддам".