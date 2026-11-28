Книжкова галузь в Україні дискутує, чи потрібно законодавчо фіксувати роздрібну ціну на книжки, в профільній асоціації вважають, що спершу потрібно вирішити системні проблеми.

"Думки розділилися, більшість пропонують все ж таки почекати з державним регулюванням до моменту впевненого зростання ринку і перенести дискусію на час після війни… Моя особиста думка, яка співпадає з багатьма видавцями. Демпінг неприпустимий, ціни в ритейлі має регулювати сам видавець та відмовлятися співпрацювати з тими, хто знецінює книжки", - написав гендиректор видавництва "Ранок" Віктор Круглов за результатами засідання робочої групи Міністерства культури України.

На його думку, втручання держави у ціноутворення може призвести до дефіциту та зловживань.

"В першу чергу ми маємо вирішити питання з пільговим кредитування та страхуванням для видавничої галузі, участі видавців у програмі пільгового кредитування "5-7-9", можливості отримувати гранти на відновлення.

За словами Круглова, на зустрічі керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко запропонував в першу чергу вирішити системні проблеми: пільгове кредитування, повна дія закону про підтримку книгарень, промоція е-книги та книжкових ваучерів, податкові стимули та пільгове страхування для сфери.

У липні в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" Біденко заявив, що перед ухваленням закону про єдину ціну на книги необхідно дійти згоди між видавцями та книгорозповсюджувачами і напрацювати певний галузевий стандарт роботи зі знижками.

На питання, наскільки гравці ринку готові до такого діалогу, керівник УВА заявив, що усі розуміють, що протистояння у сфері знижок призведе до падіння ринку, тому має бути якесь рішення.

В свою чергу, засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов запропонував обмежено поекспериментувати з роздрібною ціною.

Засновник і СЕО мережі книгарень "Сенс" Олексій Ерінчак вважає, що ціль фіксованої ціни - прибрати інструмент демпінгу на книжковому ринку.

Водночас, член гуманітарного комітету Верховної Ради, народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що не підтримує ідею фіксованої ціни на книгу, бо вона не сприятиме розвитку книгарень і, на жаль, може зробити книгу ще менш доступною для покупців

"Вʼятрович згадав, що в Угорщині після введення у 2024 році фіксованої ціни на книжки постраждали незалежні книгарні (почали масово закриватися). Під час війни попит падає і в першу чергу треба надати інструменти для розвитку книжкового ринку: доступ видавцям та книгорозповсюджувачів до пільгового кредитування, підтримка книгарень (закон прийнятий, але не працює), фінансування бібліотек", - написав Круглов.

В свою чергу, гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький наголосив, що "у цивілізованому книжковому світі" закон про єдину ціну, у першу чергу, є законом про систему відносин у галузі між учасниками ринку: рівень знижок у ланцюгу видаництво-дістрибʼютер-мережа/незалежний магазин; антидемпінг; монополію видавця на управління цінами на власні книжки; рівень можливостей мереж розпродавати старі залишки; легалізація додаткових маркетингових інструментів (кешбек, безкоштовна доставка); ведення прозорої статистики саме продажів, а не друку, як це робиться у посттоталітарних ринках; способи досудового арбітражу.

"Тому вважаю за потрібним спочатку реалізувати дорожню карту (підтримка книгарень згідно закону, повноцінна бібліотечна реформа, підтримка читання, залучення молодих авторів, адресна є підтримка для молоді, дітей, пенсіонерів та діаспори), а потім вирішувати проблему ціни разом з УВА", - написав він.

В той же час, засновницю та директорку видавництва дитячих коміксів «Ірбіс Комікси» Мар’яна Кондзелка в коментарях наголосила, що: "Якщо ми хочемо щоб галузь вижила і видавці працювали - то треба фіксовану ціну, не можна перетворювати книги на мотлох який продається із постійними величезними знижками".

Натомість головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка вважає, що немає підстав для запровадження фіксованих цін.

Наприкінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством. Зокрема, в цьому контексті обговорювалося питання необхідності єдиної роздрібної ціни, що дозволить надати рівні умови малим та великим гравцям.

Зокрема, предметом обговорення була підготовка проєкту закону про єдину ціну, який має включати: електронний реєстр, що веде УВА, всіх нових позицій та додруків (без зворотної сили на старі наклади) з правом змінювати ціни раз на півроку (квартал) тільки видавцем; заборона зниження цін більше ніж на 10% без письмового погодження видавцем; заборона для видавців та розповсюджувачів акцій протягом першого пів року на новинки від дати внесення до реєстру; система штрафів для порушників; умови остаточних розпродажів.

профільна заступниця міністра культури України Богдана Лаюк вважає, що регульована ціна на книжки є дуже хорошою ідеєю для опрацювання і спроби зрозуміти, як це можна адаптувати на українському ринку.

Як повідомлялося, Спілка українських підприємців (СУП) звертається до уряду з вимогою змінити умови державних грантів та пільгового кредитування, щоб видавництва й розповсюджувачі книжок могли отримати фінансування для відновлення.