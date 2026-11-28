Спілка українських підприємців (СУП) звертається до Уряду з вимогою змінити умови державних програм, щоб видавництва й розповсюджувачі книжок могли отримати фінансування для відновлення.

"Спілка українських підприємців (СУП) звертається до Уряду з вимогою змінити умови державних програм, щоб видавництва й розповсюджувачі книжок могли отримати фінансування для відновлення. Від роботи видавництв, друкарень і книгарень залежить, чи матимуть діти підручники українською, чи виходитимуть нові твори українських авторів і чи діставатимуться ці книжки до читачів по всій країні. Відновлення галузі необхідне для збереження української мови, літератури й культури", - йдеться в заяві Спілки.

Там зазначили, що наразі державна програма грантів на відновлення переробних підприємств не охоплює видавництва та розповсюджувачів книжок, а отримати пільговий кредит теж складно: збитки від обстрілів погіршують фінансові показники, за якими банк оцінює позичальника, а пошкоджене чи знищене майно може залишити підприємство без достатньої застави.

У звʼязку з цим, Комітет видавничої та поліграфічної галузі СУП підготував два пакети змін і направила їх до профільних міністерств.

Так, СУП пропонує поширити програму грантів на відновлення для видавництв і розповсюджувачів книжок. Зокрема, надати можливість залучати до 16 млн грн на відновлення знищених або пошкоджених накладів і запасів. Грант має покривати до 80% вартості проєкту, решту підприємство зможе профінансувати власними або кредитними коштами.

"Під час оцінювання заявки фінансові показники підприємства впливають на кількість балів. Якщо видавництво відобразило у звітності збитки від знищеного накладу, воно може отримати нижчу оцінку саме через втрати, на відновлення яких просить кошти. Тому пропонуємо оцінювати фінансові показники заявника без урахування документально підтверджених воєнних збитків і знизити прохідний бал для заявок на відновлення пошкодженого або знищеного майна", - додали в Спілці.

Також там вважають, що необхідно визначити видавництва й розповсюджувачів книжок пріоритетним напрямом пільгового кредитування.

"Кредити мають покривати витрати на матеріали, друк, відновлення запасів і поповнення оборотних коштів. Для видавців і розповсюджувачів може бути встановлено окремий ліміт кредитування до 150 млн грн, а для фінансування оборотного капіталу — ставку 7% річних. Під час оцінювання здатності підприємства повернути кредит банки мають оцінювати результати його роботи без урахування документально підтверджених разових збитків від російських атак", - йдеться в заяві.

Крім того, державна гарантія має допомогти отримати кредит, коли підприємству бракує застави.

"Наприклад, після обстрілу склад видавництва пошкоджено, а наклад знищено. Видавництво потребує кредиту на повторний друк, але вартості вцілілого майна недостатньо для застави. Державна гарантія покрила б узгоджену частину ризику банку, якщо позичальник не зможе повернути кредит. Це дало б банку підстави профінансувати повторний друк за умови, що видавництво здатне обслуговувати кредит. Гарантія має діяти протягом усього строку кредитування. Також варто опрацювати можливість залучення Європейського банку реконструкції та розвитку як гаранта", - зазначили в СУП.

В свою чергу, в Українській видавничій асоціації (УВА) заявили, що підтримують позицію Спілки українських підприємців щодо доступу видавництв і книгарень до грантів та пільгових кредитів.

"Українська видавнича асоціація підтримує пропозиції Комітету видавничої та поліграфічної галузі СУП поширити гранти на відновлення книжкових накладів і запасів, включити видавців і розповсюджувачів до пріоритетних напрямів пільгового кредитування та розширити доступ до державних гарантій. Під час розгляду заявок на фінансування підтверджені збитки від обстрілів потрібно оцінювати окремо від результатів роботи підприємства", - йдеться в заяві УВА.

Як повідомлялося, наприкінці 2025 року власники книгарень і видавці прогнозували кризу в галузі і зазначали, що шукають шляхи пом’якшення загроз, серед пропонованих рішень: державна підтримка, міжгалузевий діалог, закон про єдину ціну і боротьба з піратством.