У межах 30-го Талліннського міжнародного кінофестивалю «Темні ночі» (PÖFF) Україна вперше вручила щорічну нагороду Free World Award — Bird of Freedom from Ukraine («Нагороду вільного світу — Птах свободи з України»), повідомило Міністерство культури України.

"Її присуджуватимуть фільмам із програми PÖFF, які відображають боротьбу за мир і закликають до завершення війни, збереження культурної ідентичності, захисту демократії та прав людини — незалежно від того, у якій частині світу відбувається ця боротьба", - йдеться в повідомленні міністерства.

Першим лауреатом нагороди став фільм режисера Халкавта Мустафи No Paradise If You Are Killed by a Woman («Немає раю, якщо тебе вбила жінка»).

Зазначається, що нагороду засновано за ініціативи та підтримки Мінкультури України й Державного агентства України з питань кіно, а створено у результаті співпраці Талліннського міжнародного кінофестивалю «Темні ночі» та Одеського міжнародного кінофестивалю.

У відомстві розповіли, що щороку нагороду вручатимуть одному з фільмів програми PÖFF.

"Статуетку Free World Award у формі птаха створили з переплавленого металу — залишків зброї, ракет і боєприпасів, якими Росія атакує Україну. Метал, що був знаряддям агресії та руйнування, отримав новий зміст і став символом прагнення до миру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за послідовну підтримку України та популяризацію українського кінематографа директорку PÖFF Тііну Локк-Трамберг нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня. відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 9 листопада 2026 року. Орден під час фестивалю вручив голова Держкіно Андрій Осіпов.