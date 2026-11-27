Фільм "Дівчина, що кричить" режисера Антоніо Лукіча, який є одним із переможців програми підтримки культури "Тисячовесна-2026", отримав 321 тис. євро від Eurimages (Європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва та прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт при Раді Європи), повідомляє Міністерство культури України.

"Eurimages – фонд Ради Європи, що підтримує міжнародні копродукції та допомагає європейським фільмам знаходити ресурси для виробництва й виходити на міжнародний рівень. Цьогоріч "Дівчина, що кричить" опинилася серед 28 проєктів, підтриманих фондом, поруч із роботами режисерів, відзначених "Оскаром" та провідними міжнародними кінофестивалями. Серед них: Гінтс Зілбалодіс, Ульріх Зайдель, Марія Шрадер та Лоне Шерфіг", – розповіли в МІнкультури, зазначивши, що це рекордна сума підтримки у категорії ігрового кіно.

Зазначається, що "Дівчина, що кричить" – це новий фільм Лукіча, який є режисером "Моїх думок тихих" та "Люксембург, Люксембург". Творці фільму планують завершити зйомки кіно до кінця 2028 року.

"Це історія Саші, яка після початку повномасштабної війни опиняється в Дубліні, знайомиться з невдахою-актором Баррі та намагається знову мріяти про нове життя", – йдеться в повідомленні.

Фільм "Дівчина, що кричить" від ТОВ "ФОРФІЛМЗ" став переможцем ініціативи "Тисячовесна-2026". Загальна вартість проєкту становить 218,6 млн грн, з яких держава профінансує 48 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".