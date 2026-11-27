Кабінет міністрів дозволив продовжувати на пів року строк виробництва фільмів і серіалів по проєкту підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна", йдеться в постанові №1471 від 25 листопада.

Зокрема, діючим положенням передбачено, що строк виробництва (створення) відеороликів для соціальних мереж тривалістю до 5 хвилин, фільмів, серіалів, інших проектів та творів, що потребують одностадійного виробничого процесу або короткого технічного циклу та таких, що перебувають на завершальних стадіях виробництва, завершується до кінця бюджетного періоду, в якому укладено договір на їх виробництво, а у разі об'єктивної неможливості – не пізніше кінця I кварталу наступного бюджетного періоду (крім роликів для соцмереж).

В той же час, нові зміни передбачають, що у разі об'єктивної неможливості завершення виробництва (створення) фільмів, серіалів, інших проектів та творів у передбачені строки, відповідний строк може бути продовжено не більше ніж на шість місяців.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Передбачається, що проєкти з коротким циклом виробництва (до 3 місяців), а також ті, що перебувають на фінальній стадії, мають бути завершені до кінця 2026 року. Проєкти, виробництво яких обґрунтовано триває понад 3 місяці, зокрема ті, що потребують багатостадійного виробничого процесу, складаються з кількох етапів, мають бути завершені до 31 грудня 2027 року. Анімаційні фільми та серіали, а також ігрові фільми та серіали можуть вироблятися, за обґрунтованої необхідності, до 31 грудня 2028 року.