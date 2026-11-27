Український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук анонсував запуск нового сольного музичного проєкту під назвою KOLO, перші композиції якого планує представити після Нового року.

"KOLO – мій новий сольний музичний проєкт. Чому саме KOLO? Тому що це коло всього, що мене зараз цікавить у музиці. А цікавить мене багато: від електронної музики до класики, від народної до джазу. Для мене це певною мірою продовження історії "Вночі", "Брюсселя" та "Оранжереї", але з більш незвичним музичним наповненням", – написав Вакарчук у Facebook в п'ятницю.

За словами музиканта, у новому проєкті буде багато експериментів з електронною музикою та елементами народної, проте більшість композицій будуть авторськими, а не альбомом народних пісень, де композиція "Перекладу кладку" є радше винятком.

"Творчість – це завжди експеримент. Не можна бути заручником тієї форми, яка колись принесла тобі успіх, бо інакше творчість перетворюється на ремесло. Мені ж цікава творчість у чистому вигляді, коли ти просто робиш те, що тобі подобається", – зазначив Вакарчук, додавши, що ознайомить слухачів із новою музикою KOLO вже після Нового року.

У 2025 році Вакарчук був відзначений президентом України Володимиром Зеленським державною нагородою "Національна легенда України".