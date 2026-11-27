Пам'ятний знак валлійському журналісту Ґарету Джонсу (Gareth Jones, 1905-1935), який одним з перших у світі повідомив у своїх публікаціях про Голодомор 1932-33рр в Україні, відкрито в Києві на вулиці, раніше названій на його честь, у четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", пам'ятник у вигляді двометрової кам'яної стели з написами українською, валлійською та англійською мовами та схрещеними прапорами України та Уельсу було передано Києву представниками парламенту Уельсу (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Профінансував виготовлення пам'ятного знаку уряд Уельсу, а проєкт замовила міжпартійна група Уельсу "Друзі України".

Учасник міжпарламентської групи "Senedd4Ukraine" у парламенті (Сенедд) Уельсу, ексдепутат Сенедду (2011-26) від Лейбористської партії Михайло Антонів під час церемонії відкриття зазначив, що стела відкрита на знак солідарності з українським народом і що парламент Уельсу раніше визнав Голодомор в Україні геноцидом. Він також повідомив, що стела виготовлена з каменю, добутого на півночі Уельсу.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко зазначила, що Джонс не побоявся розповісти світові про злочин, коли весь світ волів мовчати, і своїми публікаціями зруйнував інформаційну блокаду. "Подвиг Ґарета Джонса свідчить: слово, сказане вчасно і чесно, здатне долати темряву імперії", – наголосила вона.

У церемонії також взяли участь посол Короля та уряду Британії Ніл Кромптон, депутати Сенедду Алун Девіс (Лейбористська партія), Даррен Міллар (Консервативна партія), віце-президент Національного союзу шахтарів Сполученого Королівства Вейн Томас, представники Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Національного музею Голодомору-геноциду, а також представники українських засобів масової інформації. Вони наголошували на важливості роботи ЗМІ для фіксації злочинів проти людства, зокрема, тих, що чинять російські окупанти під час збройної агресії проти України.

Наприкінці заходу його учасники поклали квіти до стели.

Джонс прибув до України, натхненний розповідями матері, яка бувала в Україні раніше. Він порушив заборону радянської влади на відвідування іноземними журналістами закритих для них районів і став свідком злочину проти українського народу. Його публікації викликали великий резонанс у світі та жорстку реакцію більшовицької влади, а також відкрили багаторічні дискусії щодо журналістської етики.

У 1935 році Джонс був вбитий під час поїздки у на той час підконтрольну Японії Маньчжурію.

На честь Джонса названі вулиці в багатьох містах України. В Києві його ім'я носять вулиця і провулок у Шевченківському районі.