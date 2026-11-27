Спеціальний виставковий проєкт Українського Дому у співпраці з видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", присвячений творчості одного з найвідоміших українських книжкових ілюстраторів Владислава Єрка "Пам’ять образу" відкрився у складі фестивалю книжок про культуру "Фундамент" в Українському Домі (Київ, Крещатик, 2).

Темою фестиваля "Фундамент", який проходить втретє, є "Історії про пам’ять". Протягом чотирьох днів — з 26 по 29 листопада — фестиваль представляє книжкову виставку-продаж від понад сорока українських видавництв, понад п’ятдесяти подій, публічні дискусії, презентації, зустрічі з авторами та книжковий рейв.

Знайомі з дитинства образи Владислава Єрка є візуальною частиною пам’яті, яка об’єднує покоління українців: "Снігова королева", "Маленький принц", "Тарас Бульба", "Казки Туманного Альбіону", "Маруся Чурай", "Гаррі Поттер" тощо. В експозиції представлені не лише знакові ілюстрації, але й ескізи художника до книжок та його пояснення, тож глядач може побачити, як народжувались та розвивались ідеї та задуми.

"Українська культура живе, незважаючи на те, що справді наша країна проходить всі виклики і нашим ворогам би дуже хотілося побачити порожній Український дім, порожні театри, порожні кінотеатри, але ні, ми маємо і що сказати, і чим похвалитися, ми маємо чим потішитися. Давайте зберігати цю тягу до щастя, до глибини, до нашої історії, до нашого мистецтва", — сказала на відкритті віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

Також в рамках фестивалю проходить виставка "Михайлина Коцюбинська. Слово після слова" — упорядковані нею тексти Василя Стуса, Івана та Надії Світличних, В’ячеслава Чорновола стали важливою частиною української гуманітарної спадщини — та виставка "Мозаїка памʼяті". Остання досліджує пам’ять як сукупність особистих і колективних історій, свідчень, образів та культурних артефактів.

На веб-сайті Українського Дому опубліковано програму фестивалю.