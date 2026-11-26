Реставратори Національного заповідника "Софія Київська" за підтримки Фонду міжнародної допомоги ЮНЕСКО відновили та відкрили для огляду три монументальні розписи, які були затоновані у 1950-1960-х роках, повідомила пресслужба заповідника у Facebook.

Зазначається, що живопис був затонований під час реставрації у 1950-1960-х роках, і відтоді відвідувачі бачили на його місці сіро-зелене тло, тоді як фахівці заповідника знали вигляд композицій з архівних фотографій. Після місяців ретельної роботи ці зображення знову відкриті для огляду.

"23 листопада ЮНЕСКО, Міністерство культури України та Національний заповідник "Софія Київська" представили відреставровані розписи "Жони-мироносиці біля Гробу Господнього", "Апостоли Петро та Йоан біля Гробу Господнього" та "Воскресіння Господнє"", – йдеться у повідомленні.

У заповіднику підкреслили, що хоча собор часто асоціюють із мозаїками та фресками 11 століття, його стіни зберігають пам'ять і про творчість пізніших поколінь українських художників, а розкриті композиції доповнюють сторінки тисячолітньої історії пам'ятки.

"Сьогодні Софійський собор разом із прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерською лаврою входить до Списку всесвітньої спадщини під загрозою через війну. Попри ці обставини, фахівці Заповідника продовжують дбати про пам'ятку та розкривати її історичні шари для глибшого пізнання минулого", – наголошується в повідомленні.