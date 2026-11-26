Кабінет міністрів затвердив порядок та умови надання субвенції закладам загальної середньої освіти на поповнення бібліотечних фондів на суму 100 млн грн, повідомило Міністерство освіти і науки.

"У 2027 році школи зможуть поповнити бібліотеки новими художніми, науково-популярними та довідковими книжками, а більшу частину витрат візьме на себе держава. Розмір освітньої субвенції зі спеціального фонду державного бюджету складає 100 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що освітня субвенція покриє до 95% вартості закупівель, тож громадам достатньо додати щонайменше 5% з місцевого бюджету.

"Оновлення бібліотечних фондів є частиною комплексної трансформації шкільних бібліотек у межах політики "Освіта для життя", що є складовою реформи "Нова українська школа". Шкільна бібліотека має стати сучасним освітнім простором для читання, навчання, досліджень і спільної роботи, а також сприяти розвитку ключових компетентностей учнівства", – йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що субвенцію отримають комунальні заклади освіти, у яких навчання відбувається очно або змішано. Насамперед ідеться про школи, які у 2026/2027 році впроваджують оновлену навчальну модельну програму "Читання як суперсила" для 5-6 класів, а також заклади, залучені до пілотування старшої профільної школи.

Кошти субвенції призначені для придбання художньої, науково-популярної, довідкової та іншої книжкової продукції відповідно до освітніх потреб і читацьких інтересів учнівства. Підручники та навчальні посібники за ці кошти закуповуватися не будуть.

У Міносвіти додали, що не менше ніж 30% коштів, виділених на поповнення фонду кожної бібліотеки, спрямують на книжки з переліків програмової літератури, а решту видань школа обиратиме самостійно.

"Перелік формуватиме бібліотечний працівник з урахуванням пропозицій педагогів, освітніх потреб та читацьких інтересів учнівства. До бібліотечних фондів можна буде закуповувати книжки, відомості про які містяться в електронному каталозі "Книжки на ринку".Передбачено, що кожного видання має бути придбано не менше п'яти примірників для поповнення бібліотечного фонду", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, лише 1,8% закладів загальної середньої освіти повідомили про достатню кількість наявної літератури у шкільних бібліотеках, йшлося в опитуванні Міністерство освіти і науки, яке було опубліковано в жовтні.