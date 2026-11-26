У Києві відкрилася виставка сучасних українських художників "НЕ/ВІДОМІ", проєкт якої переміг у ініціативі підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026", повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Виставка об'єднала роботи 23 українських митців, серед яких – Матвій Вайсберг, Олександр Гляделов, Петро Бевза, Поліна Вербицька, Владислав Єрко, Ганна Криволап та інші. Проєкт розпочинається в Центрі культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського. Адже між митцями та інженерами багато спільного – здатність уявляти майбутнє, створювати те, чого ще не існує, змінювати своєю творчістю життя людей", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, наступного року виставку побачать ще в шістьох університетах – у Вінниці, Львові, Ужгороді, Луцьку, Чернівцях та Одесі.

"Хочеться, щоб цей проєкт мав масштабний вплив і відкрив сучасне українське мистецтво для якомога більшої кількості людей. Дуже подобається тенденція, коли майже щодня в Україні з'являється новий культурний продукт, створений за підтримки "Тисячовесни", – додала віцепрем'єрка.

Культурно-мистецький проєкт "НЕ/ВІДОМІ" від команди ГО "УкрАрта" став переможцем "Тисячовесни-2026" в категорії "Візуальне мистецтво".

Загальна вартість проєкту становить 4,8 млн грн, з яких держава профінансує 3,9 млн грн. Передбачається, що проєкт триватиме до грудня 2027 року, і охопить Київ, Вінницю, Львів, Ужгород, Луцьк, Чернівці та Одесу.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

В категорії "Візуальне мистецтво" перемогли 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.