В Україні політики і громадські діячі критикують заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо необхідності повернення монумента турула на Мукачівський замок ("Паланок") в Закарпатській області.

Зокрема, прем'єр Угорщини Петер Мадяр 24 листопада на пресконференції у місті Берегове, у рамках візиту на Закарпаття заявив, що очікує повернення на замок у Мукачеві угорського турула, якого у 2022 році змінили на тризуб.

"Я надіюся, що птах турул, який є дуже важливим символом, повернеться до Мукачівського замку. Я надіюся, що він займе місце, яке займав протягом століть. Це не коштує багато грошей, але є великим жестом", – заявив Мадяр.

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак, коментуючи цю заяву зазначив, що: "Для українців Закарпаття кігті цього "птаха" назавжди впилися в нашу землю кров'ю березня 1939 року".

Він наголосив, що коли на замку "Паланок" замість "імперського птаха стоїть український Тризуб – це не просто зміна декорацій, це відновлення історичної справедливості та пам'ять про тих, хто загинув за Україну".

"Нагадаю, що Карпатська Україна стала першою державою, яка зі зброєю в руках дала бій союзнику нацистської Німеччини – гортистській Угорщині. Ця сторінка нашої історії оплачена високою ціною про яку треба нагадати Петеру Мадяру… Офіційне вибачення Угорщини за окупацію Карпатської України, розстріли полонених січовиків та репресії проти українців 1939 року могло б стати тим самим кроком до зрілого діалогу, якого так бракує нашим відносинам", – написав Червак в мережі Facebook.

В свою чергу, ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") прокоментував таку заяву Мадяра словами: "Дипломатія постійних авансів – згубна, бо веде до десуб'єктивізації України і зростання неадекватних вимог".

Зі свого боку, депутатка Соломія Бобровська (фракція "Голос") зазначила, що такі заяви угорського прем'єра носять деструктивний характер та не сприяють налагодженню взаємовигідної співпраці між Києвом та Будапештом.

"Питання історичної спадщини, культурних символів та їхнього місця в публічному просторі потребують фахового діалогу, взаємної поваги та врахування позицій обох сторін. Але такий діалог не може відбуватися у форматі публічного висування умов", – наголосила вона.

За її словами, рішення щодо символів, які розміщуються на території замку мають ухвалюватися в Україні, з урахуванням українського законодавства та довгострокової державної політики.

"Сподіваюся, що не лише угорська сторона, але й інші сусіди нашої держави, з якими ми прагнемо вибудовувати конструктивний діалог будуть з повагою ставитися до української культурної спадщини та політики її захисту", – написала депутатка.

Крім того, голова Закарпатського культурно-освітнього товариства "Просвіта" Павло Федака вважає, що повернути орла на попереднє місце в Мукачівському замку означає зняти Державний герб України, який встановлений на місці орла, що в свою чергу підпадає під статтю 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Серед різних дискусій в соціальних мережах на дану тему зустрічаються пропозиції встановити монумент з орлом поряд зі стелою із Тризубом.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж з бастіону "Паланку" орла-турула і замінити його на тризуб. Це рішення викликало обурення угорської сторони, зокрема, тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто викликав через це главу українського посольства.

Наприкінці жовтня у Мукачеві на замку "Паланок" замість турула встановили герб України.