Верховній Раді не вистачило голосів, щоб ухвалити в першому читанні законопроєкт №15442 "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері культури", його відхилили.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за даний проєкт закону у першому читанні у четвер проголосувало 209 народних депутатів із 226 необхідних для прийняття рішення. Також не вистачило голосів, щоб повернути законопроєкт в профільний комітет для підготовки до повторного першого читання, та суб'єкту законодавчої ініціативи для доопрацювання. У зв'язку з цим проєкт закону було відхилено.

Документом пропонувалося внести в закон "Про культуру" нову термінологію: бенефіціар, меценат культури, меценатська діяльність у сфері культури, меценатська допомога і отримувач меценатської допомоги.

Передбачалося, що меценатська діяльність у сфері культури буде здійснюватися за такими напрямами: забезпечення матеріально-технічної бази закладів культури; участь у реалізації проєктів і програм із будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, консервації, капітального і поточного ремонту), модернізації та реновації закладів культури, а також на об'єктах культурної спадщини з урахуванням вимог законодавства про охорону культурної спадщини; допомога з метою створення та промоції вітчизняного (національного) культурного продукту; підтримка заходів щодо проведення виставкової діяльності, мистецьких фестивалів і конкурсів, мистецьких аукціонів, культурно- мистецьких проєктів, виставок-продажів.

Меценатська допомога мала здійснюватися в таких видах: безоплатна передача (пожертва) у власність бенефіціара будівель, приміщень, споруд, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, транспортних засобів, коштів; безоплатне надання послуг і виконання робіт меценатом культури на користь бенефіціара; закупівля і передача у власність бенефіціара обладнання, інвентарю, іншого майна, необхідних для здійснення діяльності у сфері культури.

Також законопроєктом пропонувалося унормувати, що меценат культури, отримувач меценатської допомоги та бенефіціар не можуть бути юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є Російська Федерація або громадянин РФ, крім тих, що проживають на території України на законних підставах.

Серед іншого, законопроєкт регламентував, що державна підтримка діяльності меценатів культури здійснюється шляхом: відзначення меценатів культури державними нагородами, нагородження почесними відомчими відзнаками; сприяння увічненню імені мецената культури на будинках, спорудах, об'єктах культурного призначення, що надані як меценатська допомога або створені внаслідок надання меценатської допомоги у сфері культури; іншого сприяння меценатам культури відповідно до законодавства.

"Наше завдання – відновити традицію меценатства в Україні на сучасній правовій основі та зробити її ефективним інструментом партнерства між державою, бізнесом і культурним сектором", – зазначила раніше віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Очікувалося, що ухвалення законопроєкту сприятиме залученню додаткових ресурсів до культурного сектору та розширить можливості партнерства між державою, бізнесом і культурними організаціями.

Як повідомлялося, 4 грудня 2025 року Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури. Після зміни уряду він був відкликаний і перевнесений депутатами під реєстраційним №15442.

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що документ є рамковим і не передбачає податкових пільг для бізнесу. В той же час, за її словами, після ухвалення закону, уряд працюватиме над фінансовими стимулами для для бізнесу, який буде займатися меценатством.

Раніше Бережна розповідала, що планується передбачити відшкодування внесків для меценатів у сфері культури. Зокрема, передбачається, якщо меценат інвестує 1 млн грн в культурну інституцію, законодавство дасть йому можливість отримати назад 10%, які можна буде витратити на сплату своїх податків в наступних податкових періодах.

Віцепрем'єрка розраховувала, що законопроєкт №15442 щодо меценатської діяльності у сфері культури буде ухвалено до кінця 2026 року, щоб механізм міг запрацювати з початку 2027 року.