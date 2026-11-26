Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Кабінету міністрів, центральним і місцевим органам виконавчої влади невідкладно забезпечити державну підтримку українського книговидання та книгорозповсюдження.

"Під час виїзного засідання народні депутати спільно з представниками центральних органів виконавчої влади, місцевої влади, профільних установ та громадського сектору дослідили наслідки російських атак на книжкову інфраструктуру, стан збереження культурних і наукових фондів", – йдеться в повідомленні Комітету.

Зазначається, що учасники засідання відвідали знищені російськими обстрілами офіси та склади Видавничої корпорації "RNK-Ranok", де зберігалася продукція видавництв "Ранок", "КнигоЛенд", "Фабула", "Жорж" та "Ще Одну Сторінку".

За результатами вивчення ситуації Комітет сформував комплекс рекомендацій, зокрема, у частині підтримки книговидання та книгорозповсюдження Комітет рекомендував уряду невідкладно, не пізніше 1 січня 2027 року, забезпечити повноцінний запуск програми державних субсидій для українських книгарень, усунувши нормативні обмеження щодо її застосування.

Також запропоновано поширити програми пільгового кредитування на книжковий бізнес; удосконалити механізми компенсації збитків і страхування воєнних ризиків для підприємств галузі; вирішити питання фінансування відновлювальних робіт у будівлі Книжкової палати України та розглянути можливість релокації частини її фондів у безпечніші регіони.

Серед інших рекомендацій – відновлення державної програми поповнення публічних бібліотек шляхом закупівлі книжок в українських видавництв; скорочення кількості обов'язкових безоплатних примірників друкованих видань до трьох відповідно до європейських підходів; посилення захисту авторського права та протидії книжковому піратству.

В свою чергу, Міністерству культури України, Міністерству економіки України, Державному комітету України з питань телебачення і радіомовлення, Українському інституту книги (УІК) та Українській видавничій асоціації (УВА) рекомендовано напрацювати механізми державно-приватного партнерства, пільгового кредитування і страхування книжкової галузі від воєнних ризиків.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва і книгорозповсюдження", яким серед іншого запроваджувалася субсидія книгарням на оренду приміщень. Але програма не була запущена.

У жовтні 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") закликав Мінфін передбачити на 2026 рік фінансування компенсації оренди для книгарень.

У грудні 2025 року заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") заявила, що програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном.

28 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким запускає програму компенсації оренди для книгарень у громадах до 100 тис. жителів, перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року за оренду в четвертому кварталі 2026-го.

Член гуманітарного комітету Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає, що програма компенсації оренди для книгарень має діяти на всіх, незалежно від розміру населеного пункту і рівня доходів.