Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом присвоїти виконавиці Ірині Федишин почесного звання "Заслужена артистка України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 4 вересня, і станом на 26 листопада вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ірина Федишин протягом багатьох років своєю творчою діяльністю робить вагомий внесок у розвиток сучасного українського музичного мистецтва, популяризує українську пісню та культуру, а її творчість має широку популярність серед української аудиторії. Її багаторічна сценічна діяльність, численні концерти, музичні твори та альбоми стали помітною частиною сучасної української естради. У своїй творчості Ірина Федишин звертається до тем любові, родини, України, рідної землі та української ідентичності", – йдеться у петиції.

Авторка петиції зазначає, що особливого значення діяльність артистки набула після початку повномасштабного російського вторгнення, так як Федишин активно долучається до волонтерської та благодійної діяльності, проводить концерти на підтримку України та збирає кошти для потреб Збройних сил України.

У зв'язку з цим, вона просить президента присвоїти Федишин почесне звання "Заслужена артистка України" за вагомий внесок у розвиток українського музичного мистецтва, популяризацію української пісні та культури, багаторічну творчу діяльність і активну благодійну підтримку України та ЗСУ.

Як повідомлялося, в грудні 2025 року президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородив відзнакою "Золоте серце" 45 волонтерів, серед них і співачку Ірину Федишин.

З відкритих джерел відомо, що з початку повномасштабного вторгнення виконавиця з командою придбала і передала на потреби Сил оборони понад 450 автомобілів.