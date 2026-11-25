До короткого списку державної літературної премії Міністерства культури України "Воля" 2026 року увійшло 9 книжок від різних видавництв у трьох номінаціях, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"На премію подали 95 книжок. Журі відібрало дев'ять фіналістів у трьох номінаціях: українська проза, документалістика й документальна література іноземних авторів про Україну. Усі дев'ять книжок вийшли в різних видавництвах", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона нагадала, що імена лауреатів "Волі" буде оголошено 8 грудня, і кожен із них отримає премію розміром 400 тис. грн.

Зокрема, в номінації "Найкраща прозова книжка" до короткого списку увійшли: "Він повертається в неділю" (Ірена Карпа), "Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька" (Віра Курико) і "Чобіток Зельмана" (Олена Стяжкіна).

У короткі списки номінації "Найкраща документальна книжка" потрапили: "Агент з ведмедиком. Шпигунські ігри Віктора Петрова (Домонтовича)" (Едуард Андрющенко), "Гра в перевдягання" (Артем Чех) і "Життя на межі: Україна, культура та війна" (Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко).

В номінації "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну" до коротких списків увійшли: "В одну річку двічі. Мізогінія як зброя Росії" (Софі Оксанен), "Про свободу" (Тімоті Снайдер) і "Український націоналізм: Політика, ідеологія та література, 1920-1956" (Шкандрій Мирослав).

Загалом українські видавництва номінували на премію "Воля" 106 книжок, із який після технічного відбору до наступного етапу пройшло 95 видань. До довгого списку увійшло 26 книжок від 17 видавництв.

Як повідомлялося, щорічна державна літературна премія "Воля" заснована у 2026 році Міністерством культури України та Києво-Могилянською академією за підтримки ПриватБанку. Партнер – Кафедра літературознавства ім. В. Моренця НаУКМА.

Відбір відбуватиметься у три тури. Довгі списки – до 10 книжок у кожній номінації – оприлюднили 10 листопада 2026 року, короткі списки з трьох книжок оприлюднять 25 листопада, а лауреатів оголосять на початку грудня. Лауреат кожної номінації отримає 400 тис. грн.

Цього року в журі премії "Воля": голова журі, літературознавець і видавець, директор видавництва "Смолоскип", доцент НаУКМА Ростислав Семків; письменник і військовослужбовець, лауреат Премії ім. Шевельова, член Українського ПЕН Олександр Михед; шотландський літературознавець і перекладач української літератури, викладач UCL; був у журі Міжнародного Букера (2023) Уям Блекер; письменниця, перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура, членкиня Українського ПЕН Ірина Славінська; літературна критикиня, редакторка видавництва "Темпора", ведуча подкасту "Висока полиця" Богдана Романцова.