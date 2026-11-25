Падіння ворожого безпілотника в ніч на середу біля готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка призвело до вибиття вікон у будівлі, проте ніхто з мешканців не постраждав, повідомила пресслужба кіностудії у Facebook.

"Сьогодні вночі, внаслідок падіння шахіду біля готелю-гуртожитку кіностудії О. Довженка, вибуховою хвилею було вибито всі вікна з 1-го по 9-й поверхи. З мешканців ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що в цій будівлі мешкають ветерани, колишні працівники кіностудії та діячі культури, додавши, що наразі там документують завдані збитки та власними силами намагаються надати допомогу мешканцям гуртожитку.

Як повідомлялося, 15 червня кіностудія ім. Олександра Довженка в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу, було знищено костюмну колекцію. Тоді влучання пошкодили 18 будівель, інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини на її території. Серед пошкоджених об'єктів – головний знімальний павільйон 1927-1928 рр., адміністративний та лабораторний корпуси, "Щорсівський корпус" (Музей кінофабрики), костюмний цех, службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди. Частина з них має статус пам'яток історії науки і техніки національного та місцевого значення.

7 жовтня кіностудія знову постраждала внаслідок російського обстрілу. Зокрема, було пошкоджено трипавільйонний корпус.