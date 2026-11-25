В.о. генерального директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Крістіна Кісєльовайте заявляє, що після законодавчого відновлення конкурсних процедур для призначення керівників закладів культури, конкурс відбудеться і в Центрі, але інституція не може до цього не функціонувати.

"Зараз колектив намагається перевести увагу із серйозних проблем Центру на конкурс. Я в перший день сказала, що я в тій позиції, що хочу проведення прозорих конкурсів, але до них ще буде точно декілька місяців. Ми всі сподіваємося, що в 2027 році почнуться конкурси в національних закладах", – сказала вона в ефірі "Радіо культура" у середу.

На уточнююче запитання про термін, на який її призначено в Центр, Кісєльовайте заявила, що це тимчасово до проведення відкритого конкурсу.

"Конкурс точно не зроблять завтра чи післязавтра. Він буде, наприклад, восени 2027 року, як я на це сподіваюся теж. Але центр не буде просто простоювати рік. Ми будемо рухатися в рамках закону", – додала вона.

Щодо колишнього в.о. керівника Олександра Чайки, який раніше був заступником гендиректора, за словами Кісєльовайте, наразі він більше не працює в Центрі. Вона зазначила, що це сталося через те, що за період, поки він був виконувачем обов'язків керівника, заступником директора призначили іншу людину, і відповідно, після закінчення терміну виконання обов'язків вакантної посади для Чайки не залишилося.

В свою чергу, заступниця директора з дослідно-експериментальної роботи і наукова співробітниця Центру Курбаса Оксана Танюк в ефірі радіо зазначила, що колектив бачить єдиним виходом з кризи прозорий відкритий конкурс на посаду гендиректора.

Наразі законодавством не передбачено обов'язкове проведення конкурсів на керівників культурних інституцій. У серпні 2026 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №14391 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини". Серед іншого, документ передбачає відновлення конкурсних процедур для призначення керівників закладів культури після завершення спрощеного режиму, запровадженого на початку повномасштабної війни. Для територій, де безпекова ситуація не дозволяє провести стандартний конкурс, пропонується передбачити окремі процедури. Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна наполягає на якнайшвидшому ухвалені в цілому даного законопроєкту.

Як повідомлялося, на початку листопада 2026 року Мінкультури представило колективу нову в.о гендиректора Центру Курбаса культурну менеджерку Крістіну Кісєльовайте.

24 листопада колектив Центру заявив про ризик інституційної кризи, управлінської та фінансової дестабілізації, і закликає скасувати призначення в.о. керівника і провести відкритий конкурс.

Там також звертали увагу на те, що начебто нова тимчасова керівниця не має ні наукового ступеня, ні досвіду керівництва науково-дослідними і бюджетними установами культури. У колективі також виказували засторогу, що нове керівництво може ліквідувати дослідно-експериментальну складову діяльності Центру. Крім того, у заяві йшлося, що призначення нового керівника у кінці бюджетного року поставило під загрозу своєчасну виплату заробітних плат, сплату податків і поточні платежі.

В той же час, в опублікованій заяві колективу немає згадок чи спростувань тих звинувачень, які нещодавно були опубліковані Міністерством культури.

Зокрема, 19 листопада міністерство заявило, що найближчим часом проведе службову перевірку діяльності Центру через численні порушення, які нове керівництво виявило під час прийому справ.

Так, йшлося про порушення в організації фінансової, кадрової та господарської діяльності, документальному оформленні користування державним майном, обліку надходжень і здійсненні окремих виплат, в тому числі і заробітної плати. Також виникли проблеми з доступом до документації, майна, ключів та інформаційних систем, необхідних для повноцінної роботи установи. Серед іншого, виявлено, що сценою Центру користувалися сторонні колективи без договорів оренди.

Зазначалося, що новою керівницею було з'ясовано, що у Центрі відсутні окремі фахівці з кадрової та юридичної роботи, а вся фінансова, кадрова й договірна документація, печатка та доступи до робочих систем Центру були зосереджені в однієї посадової особи, яка в день представлення нового керівника закладу відмовилася оформити кадрові документи, пов'язані з її призначенням на посаду.

Діяльність і кадрові питання Центру імені Леся Курбаса уже не вперше потрапляють у публічне обговорення. Зокрема у 2013 році у Центрі розгорівся публічний конфлікт через кадрові та управлінські рішення. Працівники та прихильники виступали проти звільнень і закриття окремих напрямків роботи.

Восени 2023 року в соціальних мережах Центру з'явилася публікація, начебто тодішній т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв хоче змінити керівництво установи і вимагає, аби головний бухгалтер Надія Бовтун підготувала колектив до зміни керівника наприкінці жовтня. В самому колективі начебто були проти зміни керівника без обговорення, бо мали свою кандидатуру – режисера Сергія Маслобойщикова. Сам Карандєєв тоді заявив, що умов про призначення керівника до кінця місяця не ставив, але обговорення кандидатур планує. Призначень тоді не відбулося.

29 грудня 2025 року померла докторка мистецтвознавства, театрознавиця, заслужена діячка мистецтв України, засновниця і багаторічна керівниця Центру імені Леся Курбаса Неллі Корнієнко. Після цього в.о керівника став Олександр Чайка.

Історія Центру розпочалася у 1989 році як міжнародна ініціатива: навколо авторського проєкту Неллі Корнієнко (1939-2025), яка розробила концепцію інноваційної структури Центру, та Леся Танюка (1938-2016) – одного з перших в Україні дослідника творчості Леся Курбаса. У пріоритетах Центру – інтеграція спадщини Леся Курбаса та інших представників модернізму, зокрема митців Розстріляного Відродження і шістдесятників.