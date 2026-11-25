Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що відомство розробляємо нову візію для музейної сфери, а також заявила, що музеї мають надавати якомога більше платних послуг.

"Зараз в Міністерстві культури ми розробляємо нову візію для музейної сфери. Для мене це сфера, яка має надавати якомога більше платних послуг, яка має змінювати сенс музеїв, щоб це були не тільки місця, де зберігається матеріальна культурна спадщина і музейні експонати, а й місця, куди приходять люди для того, щоб мережуватися і спілкуватися", – сказала Бережна в подкасті "Ми без когось не є" на YouTube-каналі Radio SKOVORODA.

Вона також розповіла, що у Коаліції дієвців культури є вебінар про переосмислення ролі музеїв, і міністерство може подивитися, що вони пропонують, співставити зі своїми задумами, і на державному рівні затвердити найкращі практики.

Як повідомлялося, в листопаді 2025 року Кабінет міністрів України оновив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади культури.

Відтоді заклади культури можуть: продавати сувеніри, видання, репродукції, постери та іншу продукцію як офлайн, так і онлайн; відкривати кав'ярні або маленькі кафе без складних процедур оренди; робити оцифрування музейних предметів, архівних матеріалів та інших об'єктів культурної спадщини; показувати не лише слайд-фільми чи кінопрограми, а й ширший спектр кіно- та фотопродукції; надавати послуги з редагування та підготовки видань до друку; надавати послуги тимчасового проживання та харчування – якщо заклад має відповідні умови.

Крім того, музеї, бібліотеки та інші інституції можуть продавати продукцію через договори комісії чи агентські угоди – без обов'язкового набуття права власності, що на думку міністерства, означатиме більше партнерств і ширший асортимент для відвідувачів.

Також через оренду заклади можуть додатково надавати: фліпчарти, столи, стільці, проєктори, освітлювальне обладнання, посуд, декор та інші речі, які часто потрібні для подій; тимчасові споруди для підприємницької діяльності.