До 27 листопада на ескалаторах 16 станцій київського метро звучатиме фрагмент першої опери українського та європейського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Проєкт присвячений 250-річчю прем'єри твору, яка відбулася 26 листопада 1776 року у Венеції. Майже 250 років опера вважалася втраченою. Її нотний запис знайшли в архівах бібліотеки Ажуда в Лісабоні, а у 2023 році українські митці відродили твір і представили його публіці", – йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook.

Аудіозапис транслюватимуть увечері на ескалаторах станцій "Арсенальна", "Вокзальна", "Звіринецька", "Золоті ворота", "Кловська", "Лук'янівська", "Майдан Незалежності", "Палац спорту", "Печерська", "Площа Українських Героїв", "Політехнічний інститут", "Сирець", "Театральна", "Університет", "Хрещатик" та "Шулявська".

Як повідомлялося, прем'єра сучасної постановки опери "Креонт" відбулася на сцені Національної музичної академії України у Києві 13 жовтня. Диригентом-постановником став автор проєкту "Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського "Креонт" Герман Макаренко.

За його словами, для сучасної версії опера була скорочена, але зі зберіганням всіх меседжів, які надіслав Бортнянський й всіх музикальних тем.

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