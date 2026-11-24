Новопризначена в.о генерального директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Крістіна Кісєльовайте закликає до діалогу і співпраці в реформуванні ввіреної їй інституції.

"Сьогодні на мене і команду ллються звинувачення від працівників Центру Курбаса, і, думаю, ця хвиля триватиме довго. Якщо погуглити історію інституції, ви знайдете чимало схожих скандалів – з тими самими формулюваннями. Спроби змін тут майже ніколи не вдавалися, і Центр залишався у своїй "зоні комфорту". Кажуть, що ми "прийшли захоплювати будівлю". Насправді ми погодилися на важкий шлях: змінювати систему, яка десятиліттями жила за інерцією. Після років роботи в національних театрах я вважала, що це майже неможливо. Тож моя згода – це спроба довести собі й вам, що зміни можливі", – написала Кісєльовайте в мережі Facebook, після опублікування заяви колективу Центру.

На її думку, що довше в таких інституціях триває застій, то жорсткіший згодом опір.

"Я не сприймаю це на особистий рахунок, бо страх вийти із зони комфорту – нормальний людський страх. Навіть коли за її межами чекає краще й сміливіше майбутнє… Час розставить усе по своїх місцях. Тих, кому не байдуже, яким буде Центр Курбаса (бо це ж насправді не про питання однієї інституції), запрошуємо до діалогу і співпраці", – додала вона.

Раніше у вівторок колектив Центру Курбаса заявив про ризик інституційної кризи, управлінської та фінансової дестабілізації, і закликає скасувати призначення в.о. керівника і провести відкритий конкурс.

Там також звертали увагу на те, що начебто нова тимчасова керівниця не має ні наукового ступеня, ні досвіду керівництва науково-дослідними і бюджетними установами культури. У колективі також виказували засторогу, що нове керівництво може ліквідувати дослідно-експериментальну складову діяльності Центру.

Крім того, у заяві йшлося, що призначення нового керівника у кінці бюджетного року поставило під загрозу своєчасну виплату заробітних плат, сплату податків і поточні платежі.

Водночас в опублікованій заяві колективу немає згадок чи спростувань тих звинувачень, які нещодавно були опубліковані Міністерством культури.

Зокрема, 19 листопада міністерство заявило, що найближчим часом проведе службову перевірку діяльності Центру через численні порушення, які нове керівництво виявило під час прийому справ.

Так, йшлося про порушення в організації фінансової, кадрової та господарської діяльності, документальному оформленні користування державним майном, обліку надходжень і здійсненні окремих виплат, в тому числі і заробітної плати. Також виникли проблеми з доступом до документації, майна, ключів та інформаційних систем, необхідних для повноцінної роботи установи. Серед іншого, виявлено, що сценою Центру користувалися сторонні колективи без договорів оренди.

Зазначалося, що новою керівницею було з'ясовано, що у Центрі відсутні окремі фахівці з кадрової та юридичної роботи, а вся фінансова, кадрова й договірна документація, печатка та доступи до робочих систем Центру були зосереджені в однієї посадової особи, яка в день представлення нового керівника закладу відмовилася оформити кадрові документи, пов'язані з її призначенням на посаду.

Як повідомлялося, діяльність і кадрові питання Центру імені Леся Курбаса уже не вперше потрапляють у публічне обговорення. Зокрема у 2013 році у Центрі розгорівся публічний конфлікт через кадрові та управлінські рішення. Працівники та прихильники виступали проти звільнень і закриття окремих напрямків роботи.

Восени 2023 року в соціальних мережах Центру з'явилася публікація, начебто тодішній т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв хоче змінити керівництво установи і вимагає, аби головний бухгалтер Надія Бовтун підготувала колектив до зміни керівника наприкінці жовтня. В самому колективі начебто були проти зміни керівника без обговорення, бо мали свою кандидатуру – режисера Сергія Маслобойщикова. Сам Карандєєв тоді заявив, що умов про призначення керівника до кінця місяця не ставив, але обговорення кандидатур планує. Призначень тоді не відбулося.

29 грудня 2025 року померла докторка мистецтвознавства, театрознавиця, заслужена діячка мистецтв України, засновниця і багаторічна керівниця Центру імені Леся Курбаса Неллі Корнієнко. Після цього в.о керівника став Олександр Чайка.

На початку листопада 2026 року Мінкультури представило колективу нову в.о гендиректора Центру культурну менеджерку Крістіну Кісєльовайте.

Історія Центру розпочалася у 1989 році як міжнародна ініціатива: навколо авторського проєкту Неллі Корнієнко (1939-2025), яка розробила концепцію інноваційної структури Центру, та Леся Танюка (1938-2016) – одного з перших в Україні дослідника творчості Леся Курбаса. У пріоритетах Центру – інтеграція спадщини Леся Курбаса та інших представників модернізму, зокрема митців Розстріляного Відродження і шістдесятників.