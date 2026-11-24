Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом ТОВ "Констант продакшн" щодо визнання протиправним та скасування наказу про визначення переможців проєкту підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" за напрямком "Ігрові фільми та серіали".

Зокрема, у жовтні до Київського окружного адмінсуду звернулося ТОВ "Констант продакшн" з позовом до Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури України, у якому просило: визнати протиправним та скасувати наказ Мінкультури України від 27 серпня 2026 року №1012 про визначення переможців проекту "Тисячовесна" за напрямком "Ігрові фільми та серіали"; зобов'язати Держкіно забезпечити перегляд конкурсними комісіями з відбору аудіовізуальних проектів за напрямком ігрові фільми та серіали пропозицій, рекомендованих до перемоги, шляхом проведення повторного голосування щодо визначення переможців.

Як свідчить ухвала, за результатами розгляду, суд відкрити провадження в адміністративній справі, яка буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Також суд витребував у Держкіно: інформацію про результати фінального оцінювання експертами усіх 290 проєктів; критерії та методику оцінювання проєктів; картки експертних оцінок конкурсних комісій за напрямом "Ігрові фільми та серіали"; відео- й аудіозаписи презентації та закритого обговорення членів комісій; дані про присутність, вихід із зали, самовідводи та виключення голосів членів комісій.

ТОВ "Констант Продакшн" подавалося на "Тисячовесну" у категорії "Ігрові фільми та серіали" з проєктом "Мовчазне узбережжя". Зазначалося, що це повнометражна дебютна авторська драма, що досліджує внутрішню трансформацію людини після руйнування звичного світу.

"У центрі фільму – родина українських театральних митців, життя яких повністю змінюється після початку повномасштабної війни. Через історію однієї сім'ї проєкт прагне осмислити досвід втрати дому, вимушеного переміщення, емоційної дистанції та поступового переосмислення базових людських цінностей: близькості, присутності, родини та відчуття приналежності", – йшлося в заявці.

Даний проєкт потрапив до третього етапу конкурсу, а саме пітчингу, але не переміг і не отримав державного фінансування.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Після цього декілька тижнів в соціальних мережах точаться дискусії щодо результатів фінального пітчингу. Зокрема, найбільше нарікань було на можливий конфлікт інтересів, так як деякі експерти, що оцінювали проєкти, також були і учасниками конкурсу.

У свою чергу віцепрем'єрка – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди є одночасно і експертами, і аплікантами, неможливо, але правових підстав для перегляду рішень пітчингу немає. Пізніше вона додала, що пул експертів на наступну "Тисячовесну" буде мінятися, а Мінкультури намагатиметься зробити більше комісій за напрямком "Кіно".

Крім того, Національна спілка кінематографістів України закликає Мінкультури і Держкіно створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення процедури пітчингу "Тисячовесни-2027".

Згодом Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом активістки і краєзнавиці, голови ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелли Моріної до Кабінету міністрів щодо визнання протиправними та нечинними деяких норм положень про проведення конкурсу у межах "Тисячовесни". Наступне судове засідання призначено на 17 грудня.

За словами віцепрем'єрки Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.