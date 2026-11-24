Суспільне мовлення оголосило лонгліст із 18 учасників національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027".

Зокрема, до лонгліста потрапили такі артисти і гурти: ANKA, Epolets, FOLKULAKA, GANNA, HITS' FACTORY, melos, Mia Ramari, Povin', SKYLERR, SPOKUSY, Stasya, Vlad Darwin, YAGODY, YAKAYA, YARIMA, Кажанна, Солідні люди і Уляна Шуба.

Список цього року сформували з 217 заявок, серед яких 153 сольних виконавці та 48 гуртів.

Зазначається, що найближчим часом пройде прослуховування відібраних учасників, на якому оберуть фіналістів нацвідбору-2027.

Серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування – воно визначить ще одного учасника фіналу.

У фіналі нацвідбору, який відбудеться у лютому 2027 року, візьмуть участь мінімум 7 виконавців. Як і в попередні роки, переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомлялося, у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському Відні перемогла представниця Болгарії DARA. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9-е місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у м. Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, фінал – 15 травня на Arena Burgas. Наразі участь підтвердило 36 країн.