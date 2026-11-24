Музичний продюсер національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027" Дмитро Шуров (Pianoбой) вважає, що 217 заявок на конкурс це багато, а серед конкурсантів будуть як нові імена, відомі артисти, так і учасники минулих нацвідборів.

"Я вважаю, що заявки цього року сильні, я задоволений загальним рівнем. Це не означає, що все, що я хочу, зможе дійти до фіналу, звісно. І яким буде фінал, наразі ніхто не знає, навіть я. Я не знаю, яким буде фінал, я це не вирішую. Для мене це теж момент хвилюючий і тривожний", – сказав Шуров в інтерв'ю проєкту "Зі своїми по суті" на "Суспільне Культура".

Коментуючи ситуацію, що на цьогорічний нацвідбір подалося лише 217 заявок, що вдвічі менше, ніж минулого року, продюсер зазначив, що кількість заявок – це не основний критерій якісного відбору.

Також він наголосив, що йому ця кількість не здається малою: "Я думаю, це багато. Я вам скажу, що в перший місяць я думав, що їх буде менше. І взагалі до останнього моменту не зрозуміло все ж таки, скільки їх буде. Найсильніші всі подаються наприкінець. Тому мені, як музиканту, як профі, як продюсеру, навіть як слухачу, все ж таки, якість набагато важливіша. Я не оперую цими цифрами. Музика – це не спорт".

Продюсер розповів, що серед тих, хто подався є як і відомі артисти так і нові імена, а також ті, хто уже був на нацвідборах раніше.

"Давайте не жити у казці, давайте подивимося, що відбувається в країні. Неймовірна кількість артистів вже побувала на відборах. Є артисти, які, здається, в восьме періодично заходять. Є об'єктивна реальність – зараз важко. Багато правил, багато різноманітних обставин, які не дозволяють людям взяти участь", – додав він.

Шуров розповів, що особисто звертався до 40 артистів, щоб ті подавалися на відбір, але лише 16 з них відправили заявки.

Суспільне мовлення отримало 217 заявку від 201 виконавця і гурта на участь у нацвідборі-2027, тоді як у 2026 році надійшло 451 заявка від 392 виконавців і гуртів.

Далі, за результатами попереднього відбору буде сформовано лонгліст із 18 учасників, які продовжать брати участь у нацвідборі.

Переможця нацвідбору оберуть в лютому 2027 року за результатами голосування журі та глядачів.

Як повідомлялося, у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському Відні перемогла представниця Болгарії DARA. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9-е місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у м. Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, фінал – 15 травня на Arena Burgas. Наразі участь підтвердило 36 країн.