Місце масових розстрілів євреїв на Миколаївщині та земська школа на Полтавщині, збудована за проєктом Опанаса Сластіона, отримали статус пам'яток національного значення, повідомляє Міністерство культури України.

"Місце розстрілу євреїв Півдня України. Пам'ятка розташована на східній околиці села Богданівка Вознесенського району Миколаївської області. У 1941-1942 роках тут відбувалися масові розстріли єврейського населення. Місцевість значною мірою зберегла свій історичний ландшафт, пов'язаний із розстрілами та похованнями жертв", – розповіли у міністерстві.

Зазначається, що уряд змінив категорію пам'ятки історії місцевого значення "Пам'ятний знак на місці розстрілу мирних жителів" на категорію пам'ятки національного значення за видом історії з найменуванням "Місце розстрілу євреїв Півдня України".

"Школа земська двокомплектна. Будівля розташована в селі Бодаква Миргородського району Полтавської області. Її спорудили на початку ХХ століття за проєктом видатного українського архітектора Опанаса Сластіона. Школа є рідкісним зразком українського архітектурного модерну. Вона відображає характерні риси цього архітектурного стилю та творчий внесок Опанаса Сластіона у розвиток національної архітектури", – йдеться в повідомленні.

Уряд змінив категорію пам'ятки архітектури місцевого значення "Школа земська двокомплектна" на категорію пам'ятки національного значення за видом архітектури.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів змінив статус місця протестів та масової загибелі громадян під час Революції Гідності з пам'ятки історії місцевого значення на пам'ятку національного значення.