Документальний фільм "24 hours in Ukraine's "kill zone" ("24 години в "кілл зоні"), створена командою Sky News за участю українського режисера та продюсера Азада Сафарова, отримав міжнародну премію Emmy на International Emmy Awards, повідомив Сафаров.

"Не знаю як вам це сказати. Бо самому аж страшно. Поки ви спали, ми виграли. Документальний фільм про українських воїнів отримав міжнародну премію Emmy! На International Emmy Awards", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Як зазначив режисер, це найпрестижніша нагорода, яку вручають за телевізійні програми/новини за межами США.

"Наш фільм "24 hours in Ukraine's "kill zone" (24 години в кіллзоні в Україні) від Sky News був єдиним фільмом серед номінантів про Україну. Це фільм про одну добу на передовій, коли все відбувається наживо. Ми знімали його в жовтні 2025 року з батальйоном Сила Свободи 4-та Бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України", – нагадав Сафаров.

Він зазначив, що це фільм про те, "як українці, на відміну, від росіян не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції приймали участь українці і один полонений росіянин".

"Щороку Emmy подаються тисячі фільмів з усього світу. Навіть бути його номінантом це престижно. Саме тому найбільше я радію, що завтра в багатьох американських новинах буде про фільм з України. А ще радію, що наш кореспондент назвав батальйон зі сцени в промові подяки", – наголосив Сафаров.

Церемонія нагородження щороку відбувається в Нью-Йорку.

Як повідомлялося, у березні 2026р. фільм здобув британську премію Royal Television Society у категорії "Цифрова журналістика"