Україна працює над стратегією розвитку українських та кримськотатарських студій за кордоном, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Глобальна коаліція українських студій уже об'єднує 109 університетів і наукових установ із 29 країн. Загалом у світі діють понад 200 осередків україністики у 35 країнах. Працюємо над тим, щоб посилити ці здобутки завдяки скоординованій роботі міністерств й інших центральних органів виконавчої влади", – написала Бережна в мережі Facebook за результатами міжвідомчої наради, на якій обговорювали подальші кроки для розвитку цього напряму.

За її словами, наступним кроком стане напрацювання план конкретних дій на 2027 рік.

"Маємо визначити пріоритетні напрями роботи, оцінити наявні ресурси кожної інституції та можливості фінансування запланованих ініціатив. Українські та кримськотатарські студії допомагають людям у різних країнах краще розуміти нашу історію, мову, культуру та сучасну Україну. Це особливо важливо зараз, коли росія намагається спотворювати нашу історію, привласнювати культурну спадщину та знищувати українську і кримськотатарську ідентичність", – наголосила віцепрем'єрка.