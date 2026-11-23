Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити випуск пісень із нецензурною лайкою не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 20 серпня і станом на 22 листопада вона набрала лише 116 із необхідних для розгляду 25 тис. голосів.

"Я звертаюся до вас із проханням захистити дітей та молодь від негативного впливу музики, яка містить нецензурну лайку. Сьогодні ми стикаємося з тривожною проблемою: діти у віці 5-6 років знають більше лайливих слів, ніж слів із тлумачного словника. Це результат постійного слухання пісень, де лайка подається як "норма". Така музика формує у дітей агресивність, зневагу до культури та руйнує моральні основи суспільства", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що музика є одним із найсильніших інструментів впливу на свідомість дітей, а лайка у піснях стає модою, яку діти копіюють у повсякденному житті.

У зв'язку з цим, він просив: ініціювати законодавчу заборону на випуск та поширення пісень із нецензурною лайкою; запровадити відповідальність для виконавців та продюсерів, які поширюють таку продукцію; підтримати розвиток музики, яка виховує повагу, доброту та культурні цінності.