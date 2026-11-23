Міністерство культури України передало релігійній організації "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) Православної церкви України (ПЦУ)" ще вісім корпусів Лаври, зокрема які відносяться до Ближніх і Дальніх печер.

Згідно з наказом №1615 від 18 листопада, у безоплатне користування на 10 років передано такі об'єкти культового майна, що перебувають на балансовому обліку Національного заповідника "Києво-Печерська лавра": частину приміщень, розташованих на другому поверсі пам'ятки архітектури місцевого значення "Вхід до Ближніх печер" (корпус № 41); пам'ятку архітектури національного значення (Корпус 42); пам'ятку архітектури національного значення "Господарський будинок на Дальніх печерах (корпус № 50); пам'ятку архітектури місцевого значення "Корпус схимницький на Дальніх печерах" (корпус № 51); пам'ятку архітектури місцевого значення "Келії братські на Дальніх печерах" (корпус № 52); пам'ятку архітектури місцевого значення "Келії братські на Дальніх печерах" (корпус № 53); пам'ятку архітектури національного значення "Галерея біля Церкви Різдва" (корпус № 61); пам'ятку архітектури місцевого значення "Вхід до Дальніх та Варязьких печер" (корпус № 73).

"Об'єкти позички передати з метою проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, процесій, ритуалів, молитов, служінь, релігійних зібрань, релігійної освіти та забезпечення інших видів релігійної практики, а також забезпечення діяльності монастиря", – йдеться в документах.

Як повідомлялося, у лютому Мінкультури передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України (ПЦУ) два корпуси на території Нижньої Лаври. Зазначалося, що передача корпусів №49 та №70 дозволяє юридично закріпити присутність монастирської громади ПЦУ в Лаврі через прозорі договори, з чітко визначеними правами та обов'язками, відповідальністю за збереження пам'яток і дотримання режиму національного заповідника.