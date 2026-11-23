Міністерство культури України надало статус академічного Київському камерному оркестру Національної філармонії України.

Згідно з наказом №1614 від 18 листопада, відтепер оркестр іменуватиметься Київським академічним камерним оркестром Національної філармонії України.

Оркестр заснував у 1963 році видатний музикант Антон Шароєв. У різні часи ним керували такі визначні диригенти, як Антон Шароєв, Ігор Блажков, Аркадій Вінокуров. У 1990-2016 роках головним диригентом колективу був Роман Кофман. Протягом 2016-2020 років оркестр очолював Микола Дядюра. Наразі оркестр очолює диригентка Наталія Пономарчук.