Міністерство культури України затвердило нові критерії, за якими визначають підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері.

Згідно з наказом №1648 від 23 листопада, підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

Зокрема, під критерії для підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення у сфері культури підпадають державні некомерційні товариства (державні підприємства), установи та організації, які відповідають одній з умов: провадять діяльність у сфері культури та яким надано статус національного; формують та зберігають державну частину Музейного фонду України; провадять діяльність у сфері освіти або науки, або культури, або установи, які надають грантову чи іншу підтримку за рахунок державних коштів, або забезпечують діяльність державних художніх колективів.

Також критеріям відповідають установи, які відповідають одній з умов: провадять діяльність у сфері кінематографії і впродовж попереднього календарного року реалізували не менше 500 кінопоказів у не менш ніж 10 областях України, з яких не менше 20% становили некомерційні покази для військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб тощо; здійснюють виробництво національного фільму за рахунок коштів державного бюджету та є переможцями мистецького конкурсу; розробляють та створюють інноваційну продукцію, концептуальні рішення і технології для сфери кінематографії, унікальність яких підтверджується охоронним документом (патентом, свідоцтвом тощо); забезпечили виробництво розгорнутих (адаптованих) субтитрів для осіб з порушеннями слуху або аудіоописів (звукоописів), виконаних українською мовою для не менше 30 повнометражних фільмів.

Крім того, серед критеріїв: установи, що внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, провадять основну діяльність не менше 3 років та які впродовж двох років виконали одну з таких умов: виробили не менше 1 національного повнометражного фільму або не менше, 4 національних короткометражних фільмів, забезпечили розповсюдження в сукупності не менше 6 національних повнометражних фільмів на території України (не менше 10 областей України) або за кордоном, забезпечили проведення не менше 4 закордонних культурно-мистецьких заходів із демонстрацією національних фільмів з англомовною звуковою доріжкою або титрами мовою країни проведення заходу, спрямованих на популяризацію України у світі.

Серед іншого, критеріям відповідають підприємства, які: впродовж останніх 12 місяців забезпечили реалізацію не менше двох проєктів, спрямованих на створення книжкових видань (окрім видань навчальної та навчально-методичної літератури), як національного креативного продукту, їх репрезентацію, промоцію (не менш як в 8 областях України або в 2 зарубіжних країнах) та збуту (в Україні або за кордоном); на дату подання документів провадять діяльність не менше двох років та беруть участь у реалізації основних завдань, функцій та політик Мінкультури, за погодженням з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Детально з критеріями можна ознайомитися за посиланням.

Серед критеріїв для підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення у інформаційній сфері: підприємства, установи, організації, яким надано статус національного, суб'єкти у сфері аудіовізуальних медіа- сервісів іномовлення, та сфері суспільних аудіовізуальних медіа-сервісів; підприємства, що забезпечують щомісяця виробництво патріотичних та суспільно важливих аудіовізуальних творів для телеканалів або їх трансляцію на платформі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" (суб'єкти у сфері лінійних аудіовізуальних медіа, які забезпечують виробництво програмного наповнення або трансляцію марафону; підприємства, які забезпечують виробництво не менше 10 годин на місяць аудіовізуального контенту для марафону сукупною вартістю на суму не менше 1 млн грн; підприємства, які надають послуги з оренди техніки, творчі, інформаційні редакційні, спеціалізовані чи технічні послуги, безпосередньо пов'язані з виробництвом або трансляцією марафону на суму не менше 1 млн грн на місяць).

Також під критерії потрапляють:підприємства, що забезпечують виготовлення офіційних друкованих видань президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного суду України, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що видаються з метою офіційного опублікування нормативно-правових актів.

Крім того, стати критичними можуть: провайдери аудіовізуальних сервісів, що здійснюють діяльність на підставі реєстрації суб'єкта у сфері медіа, надають аудіовізуальні медіасервіси, до складу яких входить не менше 100 телеканалів вітчизняного виробництва та середньомісячний розмір чистого доходу яких за даними останньої фінансової звітності становить не менше 500 тис. грн; підприємства, що визначені переможцями мистецьких конкурсів та забезпечують виготовлення (створення) проєктів та творів в рамках ініціативи президента "Тисячовесна".

Серед іншого, під критерії підпадають: суб'єкти у сфері друкованих медіа, залучені до проведення інформаційних кампаній на території областей, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, за умови, що наклад друкованих медіа становить не менше ніж 1 тис. примірників; підприємства, внесені як виготовлювачі видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, та забезпечили виготовлення не менше 100 тис. примірників шкільних підручників або 2 тис. примірників шкільних підручників шрифтом Брайля у попередньому календарному році на замовлення видавців, що видають ці підручники за рахунок коштів державного бюджету, або надають послуги зі зберігання не менше 2 млн примірників у резервному фонді підручників та посібників для забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників.

Детально з критеріями можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, уряд 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, а також ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог та оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

За результатами перегляду критеріїв, міністерства мають провести аналіз відповідності підприємств цим критеріям, а у разі виключення критерію, на підставі якого підприємство було визначено критичним, скасувати рішення про визначення їх критично важливими.