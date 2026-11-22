На території Києво-Печерської лаври під час акції за деколонізацію виник конфлікт і сутички між активістами та прихильниками УПЦ, повідомляє Kyiv24.

"Колишню водонапірну вежу на території Лаври переобладнали під храм на честь московського церковного діяча XIV століття. Активісти ставлять під сумнів законність такого переобладнання пам'ятки культурної спадщини. На місці зібралися віряни УПЦ та активісти. ", – йдеться у повідомленні мовника у соціальній мережі Х у неділю.

Представники УПЦ МП виступають проти. Поліція контролює проведення мітингу та перекрила протестувальникам вхід до храму.