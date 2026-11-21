Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у п'ятницю представив прем'єрний показ драми ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ польського режисера Ґжеґожа Яжини, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Постановка Ґжеґожа Яжини та Романа Павловського-Фельберга створена за мотивами "Іліади" Гомера, "Аґамемнона" Есхіла, "Троянок" Жана-Поля Сартра та драматичної поеми "Кассандра" Лесі Українки.

Проєкт переосмислює античний міф про жріцу Аполона Касандру, яка проклята вмінням бачити майбутнє без можливості бути почутою, як історію про жінок, пам'ять і війну. За сюжетом постановки, тема пророцтв та пам'яті, болючого права на правду та власну ідентичність, розгортається у двох часових площинах, у сучасності та античності.

Касс, жінка із сучасної зони конфлікту, виходить з коми, не пам'ятаючи хто вона. Її партнер Аґам, впливовий політик, повідомляє, що врятував її після прильоту, психотерапевт Аполло досі жорсткими методами намагається повернути їй втрачені спогади. Також пробує допомогти їй подруга дитинства Андра, яка втратила свого сина. Однак мозаїка спогадів не складається, версії подій суперечать одна одній. Паралельно її переслідують тривожні сни, у яких вона є Кассандрою, пророцтва якої нікого не врятували. Для Касс тривожне майбутнє чи травмуюче минуле – дві сторони правди. Як каже каже їй Агам, "люди не хочуть знати правду, вони хочуть жити, а не копирсатись у минулому", але для Касс спроба відновити власну пам'ять перетворюється на боротьбу за правду та справедливість.

"Тисячоліттями нові й нові Кассандри застерігали людство від трагедії війни – і їхні голоси залишалися непочутими. Ми знову і знову витісняємо травматичний досвід, забуваємо про жертв і відтворюємо ті самі механізми насильства. У нашій версії сучасна Кассандра стає охоронницею пам'яті: вона пригадує те, що інші намагаються стерти. Вона вимагає правди і відплати за злочини, бо лише правда здатна розірвати коло насильства", – каже режисер Ґжеґож Яжина

У контексті повномасштабної війни росії проти України ця історія набуває особливого значення. Вона порушує питання про збереження свідчень, відповідальність за воєнні злочини, право постраждалих бути почутими та небезпеку забуття, яке дозволяє насильству повторюватися.

Спільна постановка двох національних театрів ΚΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ є результатом творчої співпраці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Прем'єра у театрі Лесі Українки відбулася у вересні.

Над виставою працює міжнародна творча команда на чолі з польським режисером Ґжеґожем Яжиною. Сценічне оформлення створює AAFGJAP, костюми та грим – Анна Аксер-Фіялковська, відеодизайн – Збіґнев Бжимек, відеоарт – Марта Сундманн, музику та саунддизайн – Кароль Непельський. Літературна редакторка постановки – Ніна Захоженко, перекладачка тексту – Надія Соколенко.

У виставі беруть участь актори обох театрів: Наталія Кобізька, Акмал Гурєзов, Ольга Голдис, Павло Текучев, Тетяна Міхіна, Юрій Радіонов, Кирило Анісімов, Віталій Ажнов, Наталя Доля, Євген Нищук Олександр Яцентюк, та інші. Постановка поєднує сучасну драматургію, сценічні образи, відеомистецтво та музику, звертаючись до античного міфу як до способу осмислення досвіду сучасної війни.