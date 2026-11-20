Внаслідок ворожого обстрілу столиці 19 та 20 листопада за результатами обстеження зафіксовано пошкодження моста імені Євгена Патона та низки інших об’єктів культурної спадщини та знакових пам'яток Києва, повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

За попередньою інформацією, пошкодження різного ступеня зазнали:

- Михайлівський Золотоверхий собор — головний храм Михайлівського Золотоверхого монастиря, відтворений у 1997-1998 роках на місці зруйнованої у 1930-х роках святині XII століття. Комплекс монастиря є пам'яткою архітектури місцевого значення, а окремі його вцілілі споруди (зокрема трапезна церква Іоанна Богослова) мають статус пам'яток національного значення.

- Будівля Київського міського бюро технічної інвентаризації (БТІ) на вул. Трьохсвятительській, 4 - Б, В - колишній готель для прочан Михайлівського монастиря, пам'ятка архітектури місцевого значення.

- Головний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова — будівля у стилі радянського модернізму (споруджена у 1970-х роках), яка є визначною архітектурною домінантою в історичному ареалі столиці та одним із провідних освітніх осередків країни.

- Садиба Нечаєвих (Будинок Вишневського) на Контрактовій площі, 7 — один з найстаріших збережених житлових будинків Подолу та Києва, зведений у 1798 році в стилі класицизму (перебудований у 1860 р.). Об'єкт є унікальною пам'яткою архітектури місцевого значення, що вціліла після великої подільської пожежі 1811 року.

- Національний музей історії України у Другій світовій війні (комплекс монумента "Батьківщина-мати") - також пам'ятка місцевого значення - унаслідок вибухової хвилі зафіксовано пошкодження скління приміщень музею, розташованого в підніжжі монументальної скульптури, яка є пам'яткою науки і техніки місцевого значення.

- Пейзажна алея - ландшафтний та архітектурно-художній простір, облаштований на місці оборонних валів Верхнього міста X–XIII століть. Територія належить до охоронної зони Софії Київської та входить до території пам'ятки історії і ландшафту місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долини р.Дніпра".

- Міст імені Євгена Патона — перший у світі суцільнозварний автодорожній міст через річку Дніпро, введений в експлуатацію у 1953 році. Споруда має статус пам'ятки архітектури, містобудування, а також науки і техніки місцевого значення.

- Будівля посольства Королівства Нідерландів в Україні (розташована на Контрактовій площі, 7 у комплексі історичної забудови Подолу).

В релізі зазначається, що наразі на зазначених об’єктах працюють профільні служби, пам’яткоохоронці та експертні комісії. Здійснюється первинне обстеження об’єктів, фіксація пошкоджень та складання відповідних актів. Оцінка пошкоджень триває, інформація доповнюється.