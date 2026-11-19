У Володимирському соборі, що постраждав через ворожу атаку безпілотниками, за попередніми даними, вибито вікна разом із рамами, ушкоджено карнизи; розписи і елементи конструкцій не постраждали, фахівці уточнюють наслідки, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Сьогодні вдень російські дрони пошкодили одну з найвідоміших святинь Києва – Володимирський собор… За попередніми даними, у соборі вибито вікна разом із рамами, також пошкоджено карнизи. Розписи і конструктуктивні елементи за попередніми оцінками не постраждали. Фахівці уточнюють масштаб пошкоджень", – написала Бережна у Фейсбуці у четвер.

Як зазначила Бережна, Володимирський собор – це пам'ятка архітектури національного значення й один із кафедральних соборів Православної Церкви України. Особливу цінність мають настінні розписи храму, над якими працювали відомі художники Михайло Врубель, Микола Пимоненко, Сергій Костенко, Віктор Замирайло та інші.

За її словами, перший заступник міністра культури України Іван Вербицький оглянув пошкодження разом з предстоятелем Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм і директоркою департаменту охорони культурної спадщини КМДА Мариною Соловйовою.

За даними Міністерства культури, від початку цього року кількість пам'яток, пошкоджених Росією, зросла більше ніж на третину, і на кінець жовтня становить майже 2 200. Постраждали також майже 2 700 закладів культури.