Український фонд культурної спадщини (УФКС/UCHF) спрямував понад 700 тис. грн (EUR14,4 тис.) на відновлення Національного музею "Чорнобиль", повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Музей зазнав значних пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки 24 травня. За місяць до того, 26 квітня, до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи, музей відкрився після реставрації з новою експозицією "Чорнобиль: люди і сенси". Російська ракета потрапила прямо в будівлю музею, зруйнувала третій та частину другого поверху музею, нову експозицію й мультимедійне обладнання", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, фахівці вже завершили обстеження будівлі, оцінили стан конструкцій та масштаби пошкоджень, і отримані результати стануть основою для планування реставраційних робіт.

Віцепрем'єрка розповіла, що дослідження стану будівлі музею "Чорнобиль" є частиною механізму екстреного реагування, який ухвалила Рада директорів УФКС 18 червня 2026 року.

"Музей зберігає пам'ять про одну з найбільших техногенних катастроф в історії людства та розповідає світові про наслідки рішень радянського режиму. Маємо зберегти його для наступних поколінь", – резюмувала Бережна.

Як повідомлялося, в рамках проєкту раннього реагування УФКС профінансував: EUR30 тис. на технічне обстеження, лабораторні дослідження та підготовку проєкту першочергових протиаварійних робіт Мистецькому арсеналу в Києві і EUR30 тис. на відновлення Українського дому в столиці.