Міністерство культури України найближчим часом проведе службову перевірку діяльності Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, підставою стали численні порушення, які нове керівництво виявило під час прийому справ.

На початку листопада Мінкультури представило колективу нову виконувачку обов'язків генерального директора Центру культурну менеджерку Крістіну Кісєльовайте.

"Під час прийому справ нове керівництво виявило та повідомило Мінкульту про порушення в організації фінансової, кадрової та господарської діяльності, документальному оформленні користування державним майном, обліку надходжень і здійсненні окремих виплат, в тому числі і заробітної плати. Також виникли проблеми з доступом до документації, майна, ключів та інформаційних систем, необхідних для повноцінної роботи установи", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, виявлено, що сценою Центру користувалися сторонні колективи без договорів оренди, а також виявлені порушення виплат заробітної плати, обліку державного майна та інші.

Крім того, зазначається, що новою керівницею було з'ясовано, що у Центрі відсутні окремі фахівці з кадрової та юридичної роботи, а вся фінансова, кадрова й договірна документація, печатка та доступи до робочих систем Центру були зосереджені в однієї посадової особи, яка в день представлення нового керівника закладу відмовилася оформити кадрові документи, пов'язані з її призначенням на посаду.

У зв'язку з цим, через відсутність доступу нової керівниці до документації оформлення повноважень у Єдиному державному реєстрі (ЄДР), податковій і Казначействі та отримання нового електронного підпису ускладнилися, а реєстрацію нової керівниці в ЄДР завершили 12 листопада.

Міністерство наголошує, що діяльність державних культурних установ має здійснюватися прозоро, з дотриманням законодавства, належним управлінням державним майном, відповідальним використанням бюджетних коштів та належним документальним оформленням усіх господарських операцій.

"За результатами службової перевірки буде встановлено обставини, визначено наявність або відсутність порушень, а також сформовано пропозиції щодо їх усунення та подальшого управління установою. У разі виявлення обставин, що потребують правової оцінки, відповідні матеріали буде передано уповноваженим органам", – йдеться в повідомленні міністерства.

Там наголосили, що серед перших кроків нового керівництва: завершити отримання справ, відновити повний облік документів і майна та встановити прозорі правила користування сценою.

Зокрема, до кінця року нове керівництво Центру планує представити пріоритети програми на 2027 рік, зокрема плани до 140-річчя Леся Курбаса й можливості для співпраці з театральними колективами та дослідниками.

"Міністерство культури України зацікавлене не лише в усуненні можливих порушень, а й у створенні умов для повноцінного розвитку культурної установи, реалізації її творчого потенціалу, формування якісної культурної програми, розширення партнерств та залучення нових аудиторій. Про результати перевірки та подальші рішення щодо діяльності установи буде повідомлено додатково", – додали у відомстві..

Як повідомлялося, діяльність і кадрові питання Центру імені Леся Курбаса уже не вперше потрапляют у публічне обговорення. Зокрема у 2013 році у Центрі розгорівся публічний конфлікт через кадрові та управлінські рішення. Працівники та прихильники виступали проти звільнень і закриття окремих напрямків роботи.

Восени 2023 року в соціальних мережах Центру з'явилася публікація, начебто тодішній т.в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв хоче змінити керівництво установи і вимагає, аби головний бухгалтер Надія Бовтун підготувала колектив до зміни керівника наприкінці жовтня. В самому колективі начебто були проти зміни керівника без обговорення, бо мали свою кандидатуру – режисера Сергія Маслобойщикова. Сам Карандєєв тоді заявив, що умов про призначення керівника до кінця місяця не ставив, але обговорення кандидатур планує. Призначень тоді не відбулося.

29 грудня 2025 року померла докторка мистецтвознавства, театрознавиця, заслужена діячка мистецтв України, засновниця і багаторічна керівниця Центру імені Леся Курбаса Неллі Корнієнко. Після цього в.о керівника став Олександр Чайка.

Історія Цкентру розпочалася у 1989 році як міжнародна ініціатива: навколо авторського проєкту Неллі Корнієнко (1939-2025), яка розробила концепцію інноваційної структури Центру, та Леся Танюка (1938-2016) – одного з перших в Україні дослідника творчості Леся Курбаса. У пріоритетах Центру – інтеграція спадщини Леся Курбаса та інших представників модернізму, зокрема митців Розстріляного Відродження і шістдесятників.