Український режисер Павло Остріков планує вихід остаточної версії свого другого фільму "Трагедія" у 2029 році, якщо не виникне непередбачених обставин.

Про це режисер розповів у ексклюзивному коментарі кореспондентці агентства "Інтерфакс-Україна" в кулуарах XI форуму "Диригенти змін" від Deloitte Ukraine у Києві у четвер.

За словами Острікова у ексклюзивному коментарі кореспондентці "Інтерфакс-Україна", зйомки стрічки заплановані на кінець літа – початок осені 2027 року і триватимуть близько місяця або двох залежно від планування. Після цього мають відбутися монтаж, постпродакшн, прем'єри на фестивалях та фестивальне коло.

"І коли воно дійде (до глядача – ІФ-У), це 2029 рік, напевно, не раніше. Це якщо не трапиться якихось непередбачених обставин", – зазначив Остріков.

Відповідаючи на запитання про фінал стрічки, режисер зауважив, що буде хепі-енд, однак уточнив, що кінцівка буде подібною до фіналу фільму "Ти – космос".

"Насправді він буде чимось схожим на кінцівку до "Ти – космос". З якоюсь гірчинкою, але і з надією", – сказав Остріков.

Як повідомлялося, режисер повідомив про повторний прокат дебютної стрічки "Ти – космос" у кінотеатрі "Жовтень" (Київ) з 20 листопада.